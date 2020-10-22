【Wen姐筆記】美總統大選 台股也緊張！增量表態

美國總統大選進入倒數，選情與相關言論牽動全球金融市場。台股昨日台指期結算，大盤尾盤驚險守住短均線，以 12877.25 點作收，成交值仍僅 1700 億元。大盤已在 12750 至 13000 點關前盤整 10 個交易日，後續靜待增量表態! 12865 點仍是多方北上攻勢能否升溫的觀察重點! 關鍵點位為 12777、12831 與 12888。

多方如果要取得 13000 點挑戰權，必須守穩 12865 點，否則須提防不耐久盤賣壓與空方力道增強。12900 點關卡兩端哨站為 12888 與 12919 點，順利站穩才可試圖挑戰 12953 點，進入 13000 點關卡射門區。13000 點兩端哨站為 12985 與 13013 點。12865 點如未能站穩，需提防回測 12831 與 12800 點整數關卡，12800 點南方最重要護城河為 12777 點，如再棄守需提防回測 12747 點，也將再度進入月線保衛戰! 12700 點兩端哨站為 12717 與 12682 點。如再棄守，盤面又將進入空方疆域!

巧婦難為無米之炊，大盤雖力守短均線之上，但成交量能不繼，而 13000 點並非一般關卡，要闖過得有足夠信心與燃料! 因此盤面也僅能維持高檔盤整。要拉抬指數，當然得動用權值股，但電子主要權值股攻勢無法延續，因此盤面只好往低價股短打，維繫人氣。

成交量能如果仍呈現 2000 億元之下的量縮狀態，盤面仍以低價股較有表現機會，高價股最佳狀態也僅能個股表現，權值股大部隊也難齊步北上，盤面仍將以盤整為主。不過需提防不耐久盤賣壓出籠，或控盤利用洗盤手法增量，短均線攻防仍是多空控盤權的觀察重點! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)