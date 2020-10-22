日盛投顧 2020年10月22號8點27分



◆盤勢分析

1. 週三在新刺激法案談判持續拉鋸，華爾街依舊繼續觀望，受油價下滑影響，能源股領跌，四大指數終場小跌作收，美股四大指數跌幅介於 - 0.22~-0.78%；蘋果 - 0.54%；台積電 ADR-0.70%；聯電 ADR-0.74%。

2. 週二美國道瓊指數反彈，週三台股以小高盤開出，最高來到 12942 點後，在上檔逢萬三關卡，追價買盤並不積極之下，震盪走低，收盤前一度翻黑，尾盤才在大單敲進台積電等權值股下翻紅，終場加權指數以上漲 14.88 點的 12,877.25 點作收，漲幅 0.12%，成交量 1,685.54 億元。三大法人合計賣超 48.94 億元：外資賣超 5.99 億元、投信賣超 2.36 億元、自營商賣超 40.59 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：雖價漲量增，但想要突破萬三關卡仍需補量至 2300 億元以上為宜。

(2)、均線：回測 10 日線有撐，週四 5 日線就有機會走平翻揚，有利短多上攻。

(3)、指標：KD 在 10/16 出現死亡交叉，週三 K、D 小幅走低，留意何時出現黃金交叉的買訊。

4. 櫃買指數上漲 0.23%，收在 166.03 點，站回 5 日線，短多續強，支撐約 164.8 點附近，壓力約在 167 點附近。

5. 觀盤重點：指數近三日均守穩 10 日線，可視為下檔短撐，未跌破 10 日線前，短多仍有高點可期。

6. 百年老店大同（2371）公司昨（21）日正式變天，大同在國內握有超過 45 萬坪土地，土地資產價值挑戰千億元，下一步如何處理大同千億土地資產受到各界關注。市場派代表、三圓建設董事長王光祥昨日表示，大同總部是國家級資產，不會這麼快處理，但芙蓉大廈是超過 50 年舊大樓，可配合政府優惠政策開發。證交所昨晚宣布，大同股票將自 23 日起恢復一般交易，擺脫全額交割股行列。

7. 美國限制設備出口中芯國際帶來的台廠轉單效應發酵。市場傳出，蘋果擔心中芯無法順利為大客戶兆易創新代工生產編碼型快閃記憶體（NOR Flash），因而將原本預計交給兆易創新的新 iPhone OLED 面板外掛 NOR Flash 訂單全數改下給華邦（2344），由華邦獨家吃下相關大單。

8. 繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）日前宣布以 400 億美元天價併購處理器矽智財（IP）廠安謀（ARM），不過，包括華為在內的中國科技公司已向政府監管機構表達強烈關切，希望否決這筆交易，若收購案破局，預期威盛（2388）、晶心科 (6533)、力旺(3529) 等 IP 概念股將淡化轉單可能性。

