大啖半導體需求商機 特殊氣體廠晶呈明年送件申請上櫃

半導體特殊氣體大廠晶呈科技 (4768-TE) 今年受惠國內半導體景氣大好，加上晶圓重生、Mini 及 Micro LED 等新業務動能可望開始挹注營運，明年成長動能可期，預計明年下半年送件申請上櫃。

晶呈創立於 2010 年，主要業務為半導體特殊氣體，營收占比達 8 成，國內晶圓代工廠幾乎都是客戶，產品也外銷至美、日、韓與中國等半導體生產國。

看好半導體未來高階製程需求，晶呈已設立一廠生產 C4F8 氣體，年產能 380 噸，目前產能利用率約 8 成，同時規劃生產二、三廠，生產 C4F6 與 SiF4，此三種氣體皆用於高階半導體製程，二廠預計明年投產，三廠則預計 2023 年投產。

除特殊氣體持續受惠台灣半導體產業成長外，晶呈也將打造營運兩大新引擎，分別為晶圓重生、Mini &Micro LED 產品。

晶圓重生過去採用濕式液態溶蝕，但當半導體先進製程推進，線路更精細，傳統濕式液態溶蝕晶圓再生面臨瓶頸，再生良率從過去 9 成以上降至 6 成以下，晶呈研發的乾式特殊氣體晶圓重生，是傳統濕式液態溶蝕用量的 1％，更符合晶圓除膜環保解決方案。

據晶呈估計，目前每座晶圓廠每月都有高達 5000 片無法處理的報廢晶圓。晶呈表示，晶圓重生的氣態溶蝕技術為自有技術，已在竹南廠完成第一條產線，月產能 3 萬片，第四季起貢獻營收。

晶呈目前晶圓重生業務客戶包括台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 等大廠，且在市場需求暢旺下，已接獲日本、新加坡大廠訂單，規劃明年第二季新增第二條產線，以因應市場需求。

在 Mini &Micro LED 業務部分，晶呈採用自家專利銅磁晶圓技術，與交大合作共同開發 Mini &Micro LED 產品，晶呈表示，目前產品主要應用於戶外看板，已送樣北美客戶進入驗證階段，明年可望大量出貨，貢獻營收。

晶呈今年上半年獲利 2286 萬元，每股純益 0.77 元，較去年同期虧損 0.36 元大幅改善，晶呈表示，今年專半導體製程特殊氣體比重大幅提升，獲利可望持續增溫，下半年表現將優於上半年。