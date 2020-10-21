〈華邦拿蘋果大單〉客戶不談價錢直接下單 NOR Flash產能滿載、供不應求

蘋果 iPhone 12 系列新機首次全數採用 OLED 螢幕，記憶體廠華邦電 (2344-TW) 今年首度成為 iPhone 新機外掛 NOR Flash 晶片獨家供應商，華邦電指出，新機拉貨強勁下，加上部分客戶預先備庫存，目前 NOR Flash 產能持續滿載，供不應求，客戶甚至不談價錢、直接下單。

華為提前拉貨帶動下，華邦電 NOR Flash 產能 7 月初起開始滿載，儘管 9 月中旬後已開始無法供貨華為，但需求復甦，且 iPhone 12 新機拉貨力道強，加上部分客戶預先備庫存，華邦電產能目前持續滿載。

華邦電表示，目前 NOR Flash 市場價格尚未調漲、持穩表現，但客戶幾乎不談價錢、直接下單，NOR Flash 庫存已見底，成品庫存不到 10 天，在需求持續暢旺下，產能供不應求。

另一方面，雖然美國商務部還未正式宣布封殺中芯，但先前傳出多家美企收到來自商務部的信件，要求企業須先獲得許可證，才能出貨給中芯。市場認為，在中芯遭制裁下，華邦電、旺宏 (2337-TW) 可望受惠轉單，甚至造成 NOR Flash 市場缺貨。

據悉，兆易創新持續對外宣稱供貨沒問題，因此包括華邦電、旺宏等台廠，還未明顯感受到轉單效應，不過，華邦電表示，已有不少筆電、網通客戶，都提出盼後續能增加供貨量的需求。