精測攜手桓達 搶攻廢水處理市場

精測 (6510-TW) 與桓達 (4549-TW) 今 (21) 日宣布，雙方簽訂策略合作意向書，未來將結合各自所長，為各類產業提供工廠的廢水處理智慧化環保解決方案，期望為工業污水排放把關，落實水資源再利用，也實踐黑水變藍金的環保願景。

精測指出，公司製造端已導入自主研發 AIoT 系統，具備研發、製造與銷售各種化學藥液感測器、邊緣運算系統、人工智慧、設備智動化與智慧管理平台等完整生態系統，今年 9 月也成立智動化事業處，進軍「智慧製造」與「智慧環保」整體解決方案。

桓達則專注在自動化感測器，客戶遍及電子半導體、水資源、食品、化工、鋼鐵、水泥各類工業，具有研發、製造、銷售各種物液位、流量、壓力、溫度等物理量傳感器，提供製程自動化應用的解決方案。

精測表示，雙方簽訂策略合作意向書後，精測將提供各種化學藥液的 AI 智動化邊緣運算設備與管理平台、桓達則提供各種物液位物理量傳感器，雙方攜手服務各類別產業的製造工廠，將智慧製造與智慧環保解決方案導入客戶端，推動 AI 技術優化工業廢水監測工程與處理流程。

精測總經理黃水可認為，半世紀以來，台灣快速發展工業經濟，並演進至高科技產業，為台灣奠定紮實的經濟實力，但發展過程中，製造工廠消耗環境資源，據內政部統計，台灣每日污水排放總量逾 300 多萬公噸，如何兼顧經濟發展及善盡環境保護的責任，成為製造業難解的課題。

黃水可看好，未來隨著生態鏈導入成熟的人工智慧科技，將有效提升製造業使用環境資源的效率，降低製造帶來的環境污染。

精測指出，公司所屬產業屬高耗水量的 PCB、半導體製造業，為追求先進製程的發展及兼顧環境保護，五年前啟動全流程 AI 智慧製造計畫，如今透過邊緣運算，以人工智慧回控設備達到即時監控水質、並根據所蒐集的大數據進行超標預警，避免排放水質異常。

另方面，透過 AI 演算法幫助製程藥劑添加最佳化，有效節省水處理操作成本，進一步提升智慧環保效益。