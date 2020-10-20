【統一投信】科技理財小白的生活投資法 一檔尖牙股ETF全包

投資史上很多股市名人奉行「生活投資法」，最為人津津樂道的就是傳奇基金經理人彼得林區與股神巴菲特，例如巴菲特每天要喝好幾罐可口可樂，他的投資公司波克夏就直接成為可口可樂最大法人股東。

「買你日常愛用商品的生產公司」、「誰賺走我的錢，就當他的股東，把錢賺回來」，簡單合邏輯的平民選股法很適合理財小白，若是日常生活高度仰賴科技產品與服務的年輕人，一檔打包全球十大科技巨頭的統一 FANG+ETF（00757），就是最容易入手的投資懶人包。

統一 FANG+ETF（00757）基金經理人袁永騰表示，這檔 ETF 追蹤的尖牙股指數，成份股只有 10 檔，都是科技主流趨勢的世界級龍頭公司，提供的產品與服務很生活化，如果有在刷臉書、滑 IG、用蘋果 iPhone、上亞馬遜網路購物，凡事拜 Google 大神、用 Gmail 信箱、訂閱 YouTube 看網紅影音、遊戲玩家必敗 Nvidia 顯示卡。

或是被最近網友熱烈討論的 Netflix 愛情喜劇《艾蜜莉在巴黎》燒到，已經在開或夢想買一台特斯拉電動車，正在收集即將來臨的雙十一淘寶購物節好康優惠攻略。如果以上這些行為至少有一半是自己生活的日常，就可以考慮「買自己熟悉公司的股票」，投資尖牙股 ETF。

袁永騰指出，人們對自己經常使用的產品或服務，通常會有一定的認同度，也有基本了解，尤其科技龍頭企業在商品、服務或技術上有領導地位，一舉一動皆受到全球關注，題材豐富，資訊透明度高，相對也容易掌握公司的營運動向與業績。

例如最近蘋果新上市 5G 智慧手機，網友特別關心蘋果海外最大市場 - 中國的銷售情況，是否受到中美對戰影響，結果 iPhone12 預購秒殺，讓中國網友爆氣「說好的抵制呢？」台灣網友也熱議「原來反美是工作、挺美是生活呀。」事實上，中美貿易戰三年來，蘋果手機在中國持續熱賣，美國最大電動車廠特斯拉上海廠去年底開始生產製造，在中國也是賣爆。

最近受市場關注的還有美國電商巨頭亞馬遜全球 Prime Day（會員購物日），兩天活動期間，在 19 個國家銷售額超過 35 億美元，較去年增長近 60%。袁永騰指出，在疫情影響景氣與就業下，亞馬遜這個數據已是佳績，算是符合預期，接下來可關注中國電商龍頭阿里巴巴的雙十一購物節，投資市場會藉此評估民間消費動能。由於美國與中國是全球最大的兩個經濟體，也是最重要的兩大消費市場，投資美中兩大電商巨頭，意味著投資幾近涵蓋全球電商事業。

警語：

基金經金管會同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站 http://www.ezmoney.com.tw 或公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw 自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金為指數股票型基金，其投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，投資盈虧深受市場波動影響，風險報酬等級屬 RR5，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金所追蹤之標的指數其成分股檔數最低下限僅 10 檔，指數表現易受單一個股股價波動影響，並可能影響追蹤指數的基金績效表現。本基金適合承受較高風險之投資人，除專業機構投資人外，投資人應依金管會、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或臺灣證券交易所股份有限公司之規定，簽署風險預告書。本資料所示個股為目前指數成分股，僅供說明之用，並無推薦之意。NYSE FANG+TM 指數 (NYSE FANG+TM Index) 為 Intercontinental Exchange 旗下公司 ICE Data Indices, LLC 負責編製，計算及維護，並授權統一證券投資信託股份有限公司使用。NYSE FANG+TM 指數是 ICE Data Indices, LLC 或其相關企業的註冊商標，並且與 NYSE FANG+TM 指數共同授權給統一證券投資信託股份有限公司，與統一 NYSE FANG + 證券投資信託基金使用。統一證券投資信託股份有限公司和基金非由 ICE Data Indices, LLC 所發起、擔保、出售或推廣。ICE Data Indices, LLC 對投資於各類證券 (尤其是基金)、信託或者指數能否追蹤一般股票市場表現的能力概不作出任何陳述或保證。ICE Data Indices, LLC 及其各自的第三方供應商對於指數、指數數值或其中包含的任何數據的可銷售性，或針對特定用途的適用性概不作出任何明示或暗示的保證，並且特此明確放棄與此相關的所有保證。在任何情況下，即使其曾經被告知該等損害賠償的可能性，ICE Data Indices, LLC 均不對任何特殊的、懲罰性的、直接的、間接的或隨附性的損害賠償(包括利潤損失) 負責。若本免責聲明之英文版本與中文版本有任何不一致之處，概以英文版本為準。如需英文版本複本，敬請聯絡統一證券投資信託股份有限公司。有關 NYSE FANG+TM 指數的完整免責聲明，請參閱 https://www.theice.com/fangplus。

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