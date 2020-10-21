

◆盤勢分析

1. 由於傳出美國經濟振興案協商取得進展，投資人對國會將通過振興案抱持樂觀態度，激勵道瓊、標普、那斯達克盤中走高，收盤僅有費半指數微跌，終場四大指數漲跌幅介於 - 0.02%~+0.47%，大型科技股普遍上揚，FB、美光、谷歌、APPLE、NVIDIA 收高，跌幅較深為 AMD 與 Intel；台積電 ADR0.82%。

2. 周二亞股普遍在平盤之下震盪，台股早盤小幅跳空低開，失守 12900 點大關，終場收在 12,862.37 點，下跌 45.97 點，跌幅 0.36%。

3.OTC 指數開平後，整日維持 165 點附近擺盪，終場收在 165.65 點，漲幅 0.25%。目前上方壓力在 167 整數關卡，下方支撐為半年線約 160 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周二台股開低震盪，終場加權收小黑十字線。

(2) 量能：成交量再縮至 1,472.63 億元，顯示接近萬三市場追價意願薄弱。

(3) 技術指標：日 KD 指標高檔區擺盪、MACD 柱狀體下滑，技術面呈現震盪格局。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 28.44 億元；外資 - 20.17 億元、投信 + 3.61 億元、自營商 - 11.87 億元。

5. 蘋果概念股：iPhone 12 訂購熱潮未退，市場開始期待 11 月中 MACBOOK 新品發表，外傳 ARM 的架構可以將售價壓在 800 美元，市場聚焦 ABF 的 3037 欣興、8046 南電，鍵盤 5215 科嘉 - KY。

6. 防疫、疫苗：外有歐洲新冠疫情升溫，內有流感威脅，相關的防疫股 1325 恆大、9919 康那香、6582 申豐、6504 南六、1477 聚陽；疫苗的 4142 國光生、6547 高端疫苗股價量出上揚。

7. 高價 IC 設計：美系外資出具報告，重申 5269 祥碩加碼，並將目標價提升到 2250 元，股價周二急奔漲停；2454 聯發科尾盤緩步走高。

8. 水資源：今年台灣降雨偏少，隨著減壓供水議題浮上檯面，包括水資源開發、汙廢水處理、省水設備相關等水資源概念股有機會躍居盤面焦點。週二早盤 8383 千附、8936 國統一度衝高，但收盤無功而返。

9. 操作建議：近期國際股市仍聚焦在美國選舉與歐洲疫情變化，呈現日內大幅波動，台股近期因量能無法有效的擴增 (週三成交量能不到 1500 億元的波段新低量)，預期短線仍將在 12600~13000 點來回區間震盪。今日周三台指期將進行結算，須留意尾盤波動。短線操作建議焦點 APPLE 相關供應鏈，未來還有雙 11 與聖誕銷售等相關受惠股；此外，目前續航力普遍不佳，宜嚴控追高風險。

10. 盛群 Q4 出貨旺 今年業績樂觀：微控制器（MCU）廠 6202 盛群總經理高國棟表示，2020 年受惠於額溫槍／耳溫槍等健康量測 MCU 需求暢旺，成為帶動營運向上的主要動能，預期第四季整體出貨力道將可望維持第三季的強勁水準。法人預期，盛群第四季營運可望繳出年增雙位數成績單，全年業績可望創新高。

11. 新機拉貨強 臻鼎 Q4 營收將攻頂：新品遞延效益逐漸顯現，法人看好美系新機需求強勁，預購狀況優於預期，拉貨力道在十月正式加大，有助於推升 4958 臻鼎 - KY 月營收表現，推估該公司第四季合併營收將達到全年高峰，有望較第三季成長超過 5 成，並創下單季新高表現。

12. 聯電目標價 滙豐喊 38 元：2303 聯電第 3 季營收創下歷史新高，滙豐證券搶在財報發布前夕，率先預測 8 吋晶圓漲價及 28 奈米需求暢旺，將帶動聯電上一季毛利率將超前市場預期，且第 4 季持續比第 3 季成長，目標價進一步上修到 38 元，較先前的股價預測大幅拉升近三成之多。