【日盛投顧】美國紓困方案啟波瀾 台股量縮窄福波動

◆盤勢分析

1. 由於歐洲新冠確診人數攀高，加上美國紓困方案未能有所進展，美股四大指數回落，連動週二亞股普遍在平盤之下震盪。台股早盤小幅跳空低開，失守 12900 點大關，終場收在 12，862.37 點，下跌 45.97 點，跌幅 0.36%。

2.OTC 指數開平後維持 165 點附近擺盪，終場收在 165.65 點，漲幅 0.25%。目前上方壓力在 167 整數關卡，下方支撐為半年線約 160 點。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周二台股開低震盪，終場加權收小黑十字線。

(2) 量能：成交量再縮至 1，472.63 億元，顯示接近萬三市場追價意願薄弱。

(3) 技術指標：日 KD 指標高檔區擺盪、MACD 柱狀體下滑，技術面呈現震盪格局。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 28.44 億元；外資 - 20.17 億元、投信 + 3.61 億元、自營商 - 11.87 億元。

結構 IC 設計、防疫股逆勢上揚

1. 蘋果概念股：iPhone12 訂購熱潮未退，市場開始期待 11 月中 MACBOOK 新品發表，外傳 ARM 的架構可以將售價壓在 800 美元，市場聚焦 ABF 的 3037 欣興、8046 南電，鍵盤 5215 科嘉 - KY。

2. 防疫、疫苗：外有歐洲新冠疫情升溫，內有流感威脅，相關的防疫股 1325 恆大、9919 康那香、6582 申豐、6504 南六、1477 聚陽；疫苗的 4142 國光生、6547 高端疫苗股價量出上揚。

3. 高價 IC 設計：美系外資出具報告，重申 5269 祥碩加碼，並將目標價提升到 2250 元，股價周二急奔漲停；2454 聯發科尾盤緩步走高。

4. 水資源：今年台灣降雨偏少，隨著減壓供水議題浮上檯面，包括水資源開發、汙廢水處理、省水設備相關等水資源概念股有機會躍居盤面焦點。週二早盤 8383 千附、8936 國統一度衝高，但收盤無功而返。

5. 操作建議：近期國際股市仍聚焦在美國選舉與歐洲疫情變化，台股近期因量能無法有效地擴增，預期短線仍將在 12600～13000 點來回區間震盪，周三台指期將進行結算，須留意尾盤波動。短線操作建議焦點蘋果相關供應鏈，未來還有雙 11 與聖誕銷售等相關受惠股。