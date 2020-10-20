【永豐期貨】市場觀望氛圍濃厚 台股12900點關卡得而復失

期貨走勢

台指期週二下跌 38 點至 12855 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 7.37 點，電子期轉為正價差 0.4 點，金融期逆價差縮至 - 0.81 點。現貨部分，三大法人賣超 28.42 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 988 口至 4304 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 2385 口至 26384 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 3138 口至 - 22048 口。

週一美國眾議院長佩洛西對刺激法案發出 48 小時通牒，希望在大選前達成協議，但尾盤民主黨暗示週二期限前可能不會達成協議，尾盤賣壓大舉出籠，美股四大指數全面下跌，道瓊下跌 1.44%，標普 500 下跌 1.63%，那斯達克下跌 1.65%，費半指數下跌 0.58%，台股今天多於盤下震盪，早盤一度翻紅，但市場觀望氛圍濃厚，加上尾盤台積電遭賣壓調節，終場加權指數下跌 0.36%，收最低 12862.37 點，跌破 12900 點關卡，守住 5 日線。權值股來看，台積電開低走低，尾盤賣壓種，下跌 1.4%，收最低點 451 元，大立光翻紅小漲 0.16%，收 3090 元，聯發科午盤後黑翻紅，有 0.72% 的漲幅。今天外資連續 2 天賣超，而美國大選前紓困方案達成機率不高，加上總統大選的等不確定因素，短期市場觀望氛圍濃厚，預期指數呈震盪，須謹慎操作。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 13000 點，賣權未平倉最大量集中在 12800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.17 降至 1.16。VIX 指數上漲 0.95 至 22.26。整體選擇權籌碼面有利空方。 (永豐期貨研調)



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