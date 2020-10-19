【永豐期貨】外資中止連3賣 台股大漲逾百點

期貨走勢

台指期週一上漲 145 點至 12893 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 15.34 點，電子期轉為逆價差 - 0.99 點，金融期逆價差擴至 - 1.13 點。現貨部分，三大法人買超 132.69 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 490 口至 5292 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 24 口至 28769 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 1876 口至 - 18910 口。

上週五公布 9 月零售銷售月增率為 1.9%，優於市場預期及前值，增幅為今年 7 月來最大，顯示消費力道復甦，但科技股尾盤賣壓湧現，那指即費半翻黑，道瓊上漲 0.39%，標普 500 上漲 0.01%，那斯達克下跌 0.36%，費半指數下跌 0.47%，台股今天開高走高，由電子股及蘋概股領軍，大盤收復 5 日線 10 日線，站上 12900 點關卡，加權指數終場上漲逾百點，收 12908.34 點。權值股來看，iPhone 12 預購踴躍，台積電今天上漲近 2%，收最高 457.5 元，收復 5 日線，大立光也大漲逾 4%，站上 3000 元關卡，收 3085 元；鴻海則跳空上漲逾 3%，收 81.3 元。今天外資中止連 3 賣，大舉回補，而三大法人皆買超，共買超 132.71 億元，短期預期大盤呈高檔震盪格局，而隨著財報季到來，建議投資人布局基本面佳的個股。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 13000 點，賣權未平倉最大量集中在 12800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.06 升至 1.17。VIX 指數下跌 0.8 至 21.31。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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