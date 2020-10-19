蔡明彰觀點：找出iPhone 12熱賣的彩蛋

今天報告的主題是「找出 iPhone 12 熱賣的彩蛋」。

目前 iPhone 12 在中國京東、蘇寧兩大平台預約量超過了百萬支，iPhone 12 到貨日期較預定延後一到二週，iPhone 12 Pro 則會延後三到四週，較去年 iPhone 11 延後二到三週來看，顯然 iPhone 12 在中國，乃至於全球都會熱賣。

彩蛋是西方國家慶祝復活節裝飾的蛋，用蛋來象徵生命的復活，後來變成只有內行的人才能找出來的東西，表示隱藏的訊息。

萬寶投顧蔡明彰強調，iPhone 12 第一顆彩蛋是「蘋果全面轉入 Type-C」。

中國 5G 用戶 1 億戶、韓國 700 萬戶、美國只有 100 萬戶，中國 5G 基地台的數量是美國的 10 倍，美國 5G 基地台不足，使得 iPhone 12 的使用受到了限制，難怪 iPhone 12 會先從中國開始熱賣。

不過，今年歐美疫情擴大，冬季外出受限，使得 iPhone 12 在室內使用的頻率上升，疫情使得居家上班成為常態，今年底 USB 4.0 標準帶動的高速傳輸升級潮啟動，以前要用電源線、音源線、影像傳輸、網路訊號線，現在只要一條 USB-C 就可取代，USB 4.0 很厲害，最高每秒 40GB 的傳輸速度，是第一代的 2 萬 7,000 倍。

9 月蘋果發表會，iPad Air 放棄了 Lightning 介面，改裝 USB-C 插槽，蘋果已經為全面轉向 USB-C 做準備，10 月 iPhone 12 也是 USB-C，USB 相關的產值，在 2020 年估計新台幣 1.4 兆元，台灣 USB 供應鏈具有實力，這是兆元商機的爆發。

USB 產業鏈，包括上游晶片組、控制 IC、連接頭，中游主機板、連接線，下游有鍵盤、滑鼠、讀卡機等等，還有筆電、手機、隨身碟，最重要是 USB 控制 IC。

股價反映未來，蘋果 11 月份發表史上最便宜的 MacBook，售價 800 美元以下，新台幣 2.5 萬元有找，首度捨棄 Intel 平台，用自行以安謀架構設計的處理器，過去 USB 控制晶片要連帶 Intel 提供，隨著蘋果自製平台在第四季的到來，屆時 USB 4.0 晶片訂單全面釋出，USB 主控 IC 廠祥碩 (5269-TW)、USB 集線器 IC 廠創惟 (6104-TW)、USB 控制 IC 威鋒電子 (6756-TW) 可望搶食蘋果新大單。

祥碩今年 EPS 挑戰 4 個股本，在千金中，2021 年展望最好，創惟過去以 USB 集線器 IC 產品打進蘋果周邊產品，已經是蘋果長期合作的供應鏈，今年 EPS 估 4.5 元，較去年 2.2 元，成長一倍。

對於 MacBook 用戶有個永遠的遺憾，只有二個 Type-C 的接口，如果一個用於充電，就只剩一個用於外接設備，在居家上班時非常不方便，但外傳 11 月份即將發表的 MacBook 在成本考量，只剩一個 Type-C，這會使得擴充基座在今年底之後大爆發，支持快充、4K 輸出、USB3.0、SD 卡，擴充基座在筆電的滲透率只有 10％，因為終端產品的設計問題，如果蘋果 MacBook 開第一槍，只剩一個 Type-C 的接口，將帶動擴充基座大商機。

明年筆電使用擴充基座將大增一倍以上，全球擴充基座的龍頭東碩 (3272-TW)，市占率高達 65％，今年 EPS 可望挑戰 5 元，其他非蘋將會跟進推出廉價版的 NB，也可能只留一個 Type-C 接口。

萬寶投顧蔡明彰強調，第二顆彩蛋是「TWS 高速成長」。

iPhone 12 取消耳機，使得 AirPods 的需求上升，居家上班使 TWS 需求跟著增加，一面健身、一面聽音樂，將成為年輕人生活的常態。TWS 市場當中，AirPods 的市占率高達七成，2019 年全球 TWS 銷售成長 200％，AirPods 將近銷售 6,000 萬套，因為 iPhone 12 取消耳機，使得銷量估計成長 60％，挑戰 1 億套。

這使得聲學元件，包括美律 (2439-TW)、康控 - KY(4943-TW) 未來業績將會高速成長，美律 9 月營收創下了歷史新高，表示谷底已過，預計 2021 年獲利年增 35％。

萬寶投顧蔡明彰強調，第三顆彩蛋是「英雄聯盟手遊」。

最受歡迎的遊戲電競英雄聯盟由 PC 將會上線到 iPhone 12，英雄聯盟是全球 PC 遊戲的第一名，全球的登記用戶高達 1 億戶，英雄聯盟的決賽觀看人數 6,000 萬人，比 NBA 更多，A14 的晶片加上了 5G，使得 iPhone 12 比其他的手機快了 50％，非常適合線上的遊戲電競。

我們看國際大廠羅技國際，今年的股價大漲 72％，在港股掛牌的雷蛇，今年上漲 56％，而 WHO、IMF 都警告，居家隔離可能延到 2021 年的一整年，所以使得電競遊戲的個股，技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)、曜越 (3540-TW)、僑威 (3078-TW)、偉訓 (3032-TW)、海韻電 (6203-TW)，今年的 EPS 大爆發，而新冠疫苗的研發成功越往後拖延，就使得這些股票漲更兇。

立即免費加入蔡明彰粉絲團，可獲得更多資訊分享

蔡總選黑馬蔡明彰 LINE 粉絲團

https://line.me/ti/p/@marbo666

蔡總選黑馬蔡明彰 免費 YOUTUBE 影音頻道

https://www.youtube.com/channel/UCHjkjx50-BTduhjwiwFA3nw

蔡總選黑馬蔡明彰 FB 社團

https://www.facebook.com/groups/marbo666/

蔡總選黑馬蔡明彰 telegram 粉絲團

https://t.me/marbo666

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

