國產創紀錄連三屆獲「混凝土工程特優獎」差異化創新助營運如虎添翼

混凝土大廠國產 (2504-TW) 供應「台北榮民總醫院重粒子癌醫中心」的混凝土研發技術與高端品管，獲得有工程界奧斯卡獎之稱的混凝土工程特優獎，這也是國產連續三屆獲獎，國產強調，獲獎不僅是榮耀，更是營運與研發的絕對競爭優勢。

台灣混凝土學會每兩年頒發一次的「混凝土工程優良獎」，被譽為工程界的「奧斯卡獎」，此次 2020 年混凝土工程優良獎，由國產以台北榮民總醫院重粒子癌醫中心的混凝土供應，拿下冠軍特優獎。

據了解，重粒子治療的癌細胞殺傷力，被醫療界視為「癌症新剋星」，目前包括日本、德國都在啟用，而台北榮總重粒子治癌中心是全台首座，建築結構規劃地下 1 層、地上 4 層，並採用國產巨積混凝土。

除了台北榮總重粒子治癌中心外，國產也拿下台北醫學大學質子中心、台大癌醫中心、高雄長庚醫院質子中心等多家醫療院所的混凝土獨家供應，此外，也有參與林口長庚質子暨放射治療中心混凝土供應。

國產進一步指出，重粒子治癌中心治疗設備由於具備放射性，為了可以完全阻擋幅射線，經模擬規劃設計質子區以厚度 6m 之巨積混凝土 (Mass Concret) 的牆面構造，作為防止辐射之阻隔，達到最佳的醫療效果。

國產強調，近 10 多年跟別人走不一樣的差異化策略的創新之路，不僅積極研發具有高獲利的高端混凝土與縝密的品管技術，更架構在耗資超過 50 億元建置的「大溯源管理系統」與「砂石產銷一貫化」作業模式基礎上。

當中，從投資礦山掌握砂石礦源、GPS 海陸運輸、臺北港倉儲運轉、混凝土車出貨、客戶工地整合服務等，以 7 道氯離子檢測、3 關酸鹼值檢驗縝密品管，透過 103 項嚴格的檢驗工序，徹底杜絕海砂與廢爐碴的「建安雙害」之餘，也奠定國產的經營獲利優勢。