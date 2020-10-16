【日盛投顧】月季線為多頭力守防線

◆盤勢分析

1.2330 台積電週四法說會沒發揮為台股打強針劑的效果，週五台股開平震盪走低，最高點 12，896 點一度站回 5 日線 (12，880 點)，最低點 12，750 點失守 10 日線(12，780 點) 但守穩月線 (12，699 點)、季線(12，693 點)、年線(11，633 點) 及半年線 (12，031 點)，終場指數下跌 77.45 點，跌幅 0.60%，收在 12，750.37 點，成交金額為 1，861.69 億元，小於 5 日均量(1，984 億元) 但約當於 20 日均量(1，867 億元)。三大法人合計賣超 43.30 億元：外資賣超 31.75 億元、投信買超 5.56 億元、自營商賣超 17.11 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

(2)、均線：支撐為 12，500 點至 12，600 點，壓力為 13，031 點附近。

(3)、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值 (70) 大於 50，短線偏多整理。

3. 櫃買指數跌幅 0.70%，收在 164.75 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 158 點附近，壓力為 170 點左右，KD 技術指標開口閉合，9 日 K 值 (76) 大於 50，短線偏多整理。

4. 我們認為台股近期走勢高檔震盪整理，宜擇優擇強操作，台股選股方向可留意第三季財報優、第四季展望佳、5G、半導體、綠能、運動風、運輸 / 原物料、內需、生技 / 防疫等。

結構蘋概、半導體、被動元件、運輸、原物料、水資源為短線盤面主流

1. 蘋概：APPLE 新產品陸續推出，3008 大立光、2317 鴻海、2474 可成、3376 新日興等可留意，1447 力鵬旗下 1444 力麗打入蘋果智慧音箱 HomePod 供應鏈，6558 興能高傳拿下蘋果耳機大單。

2. 半導體：2330 台積電成國際戰略公司，中芯國際恐受美國制裁，晶圓代工 2303 聯電、5347 世界先進產能滿載，價格蠢蠢欲動，帶動廠務、設備、檢測 2404 漢唐、6196 帆宣、3413 京鼎、6187 萬潤、6683 雍智科技等將因先進製程而迎來商機。美國若發布中芯禁令可能造成 NORFlash 缺貨，2337 旺宏及 2344 華邦電可受惠於轉單效應。IC 設計指標股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、3227 原相、4968 立積、2379 瑞昱、8016 矽創、6415 矽力 - KY、2458 義隆、6104 創惟等。消費性產品將全面帶動氮化鎵 GaN 技術崛起，3317 尼克森、6435 大中、5299 杰力等可望切入氮化鎵 GaN 及碳化矽 (SiC) 等市場搶食商機，3707 漢磊也將受惠。

3. 被動元件：資金輪動，2327 國巨、2375 凱美、6175 立敦、2456 奇力新週五相對強勢。

4. 原物料：原物料價格上揚，相關個股可關注如水泥、1101 台泥、1102 亞泥、鋼鐵 2006 東鋼、2015 豐興、2031 新光鋼、塑化 1309 台達化、1312 國喬、1305 華夏、造紙 1904 正隆、1909 榮成、橡膠 6582 申豐、2108 南帝、銅 2009 第一銅等。

5. 水資源：缺水題材發酵，8383 千附、8936 國統等週五吸睛。

6.5G：全球拚 5G 商轉，相關個股如 PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科等營運回升，散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐、3653 健策等也因 5G 而受惠，5G 相關通訊元件 6271 同欣電、3152 璟德 2020 年迎新商機。

7. 綠能：政府大力扶持綠能產業，離岸風電相關如 3708 上緯投控、1589 永冠 - KY、9958 世紀鋼、3023 信邦等長及太陽能相關的 6244 茂迪、6443 元晶、5871 中租 - KY 等可觀察。