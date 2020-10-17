〈貴金屬盤後〉美元整體走強 黃金收低 本週區間波動

週五 (16 日) 交易，黃金期貨價格下跌，本週為 3 週來首次收低，係因美元整體走強，使美元計價的一系列金屬承壓。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「黃金本週下跌是因為美元升值，而黃金又經歷區間波動的一週，這則是因市場對美國財政刺激方案的預期不斷波動、全球新冠確診人數持續上升，以及美國大選前的不安。」

「黃金顯然在等待新的定向催化劑，以進行下一步大漲或大跌。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 2.50 美元或 0.1%，收每盎司 1906.40 美元。

週四盤中低點曾觸及 1892.70 美元。Otunuga 表示，「如果證明 1890 美元是可靠的支撐，價格可能會分別反彈至 1935 美元和 1965 美元。如果價格跌破 1890 美元，下一個關鍵的興趣水準將在 1858 美元左右。」

12 月白銀期貨價格上漲 18 美分或近 0.8%，收每盎司 24.405 美元。

根據交易最活絡的契約，本週黃金期貨價格下跌 1%、白銀期貨價格下跌 2.8%.。

全球新冠病例不斷增加，投資人為求避險而湧向美元，致使黃金一直承壓。本週 ICE 美元指數上升 0.7%。

然而，專家認為，長遠而言，看漲貴金屬的投資者押注，黃金價格將突破 1900 美元區間，因為市場越來越擔心新冠疫情復燃，加上財政和貨幣刺激方案增加，有利金價進一步上漲。

ActivTrades 首席分析師 Carlo Alberto De Casa 表示，「確診人數不斷增加，令人更擔心越來越多封鎖防疫措施出現，進而會有更多相關後果。換句話說，可能必須施行更多貨幣刺激措施，以減輕疫情對經濟的衝擊，這令投資人對黃金的需求處於高峰。」

「儘管如此，我們應該保持謹慎，因為到一些時點，各國央行將開始更加抵制追加新刺激措施，但目前這種情況尚非迫在眉睫。」

美國 9 月份工業生產下降，為 5 個月來第一次，但這數據未能讓金價找到太多支撐力。與此同時，10 月初的消費者信心指數自前月的 80.4 上升到 81.2，達到疫情期間最高水準。

其他金屬商品交易