三商壽前3季獲利年減89% 債券未實現利益增308億

三商美邦人壽 (2867-TW) 今 (16) 日公布前三季財報自結數，受新冠肺炎不確定因素影響，公司股票部位配置保守，股息收入較去年同期減少，股權商品投資表現亦不如預期，影響整體投資績效表現，前三季累積稅後純益 3.6 億元，年減 89.7%，每股純益 0.15 元。截至今年 9 月底，淨值比為 3.16%。另分類至攤銷後成本的債券未實現利益餘額逾 676 億元，較去年底增加約 308 億元。

三商美邦人壽以投資型商品及保障型商品為主要新契約保費收入來源，前三季新契約保費收入 216 億元，總保費收入 1006 億元。

三商美邦人壽表示，在市場利率低迷下，分期繳投資型商品具低保費、高保障及連結自選標的與類全委帳戶等商品特性，頗獲保戶青睞；且在國人日趨重視醫療保健觀念，及人口漸呈高齡化的情況下，對各式保障型商品如：壽險、醫療險、重大傷病險等都具有高度需求。未來仍將配合主管機關政策，持續開發符合客戶需求的保障型及投資型商品，以服務客戶完整保險保障及退休規劃。

三商美邦人壽也投入資源打造專業的業務部隊，截至今年第三季，該公司已有近 8 成業務員持有可銷售投資型商品證照。在深化公司治理方面，該公司今年更以設置「公司治理暨提名委員會」，增進董事會職能，並由該委員會訂定董事遴選機制，以建構多元化及專業化的董事成員。