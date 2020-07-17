三商壽淨值比合格回升至3.44% 擬現增1.3億股

三商美邦人壽 (2867-TW) 今 (17) 日公布今 (2020) 年上半年財報自結數，隨著疫情緩和，淨值上升，原本低於 3% 不合格的淨值比，至 6 月底回升至 3.44%，為持續強化財務結構並提升資本適足率，今天董事會決議辦理現金增資 1.3 億股。

三商壽受惠於股債資本利得較去年同期增加，且避險成本及負債成本率持續下降，第二季稅後純益逾 8 億元，不過去年上半年因為有處分大樓獲利墊高基期，今年上半年稅後純益 14.5 億元，年減 14.7%，每股稅後純益 0.61 元。

今年初因為疫情衝擊投資環境，使得三商壽淨值下滑降到 2.77%，低於金管會規定的 3% 門檻，不過隨著疫情和緩，市場回穩，截至 6 月底，三商壽淨值回升至 412 億元，較去年同期增加 74 億元，淨值比也達標至 3.44%，與去年底相當。另外，分類至攤銷後成本的債券未實現利益餘額逾 670 億元，較去年底增加約 300 億元。

為充實營運資金、強化財務結構並提升資本適足率，三商壽今天董事會決議辦理現金增資發行普通股，現增 1.3 億股，每股 10 元，預計發行總金額 13 億元，惟實際發行價格及募集總金額要待主管機關核准後，授權董事長於董事會授權的價格區間內，依相關法令規定及視市場狀況與證券承銷商議定之。

此外，為順利接軌 IFRS17，三商壽表示，該公司努力推廣分期繳投資型與保障型商品，即便上半年業績受到新冠肺炎疫情衝擊的影響，新契約等價保費率 (FYPE/FYP) 仍達 40%，持續較去年同期成長，未來將配合主管機關政策持續開發符合客戶需求的保障型及投資型商品，以滿足客戶保險保障及退休規劃的需求。