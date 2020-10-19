低利催出不動產買氣 台中這個兩房案最夯

房貸利率迎來史上最低紀錄，將這股資金熱浪導向不動產，這股房市置產買氣已由北部吹向中部，資料顯示，台中上半年住宅開工量逾 6 萬戶，居六都之冠，交易量更已連續五個月正成長，新案不只多且吸晴，近期討論度最高的就是擁有台中首座「無邊際懸空泳池」的「富旺天際 W ONE」，大師團隊加上精華地段均質兩房產品，甫推出即震撼市場、引爆買氣。

量化寬鬆 (QE) 政策與低利率是全球金融的正在進行式，大量資金搶避險，轉往土地及不動產市場，加上低自備款、銀行優惠貸款專案搶客，台灣房市買氣在後疫情時代快速增長；據 10 月份大台中房市分析月報顯示，台中市累計今年到 9 月買賣登記棟數為 3 萬 3182 棟，比去年同期增 2115 棟，今年上半年房市買氣受疫情有停滯狀況，但觀察近期交易量已連續五個月正成長，市場量能快速回穩並有激增情形。

台中房市素來以七期為焦點，而想要住在七期，入門價至少 4 千萬起跳，若想更進一階，入住有無敵視野的秋紅谷生態公園首排、且擁有台灣大道燙金門牌，坪數得 50 坪起跳，總價更在 5 千萬至 1 億元間，一般小資族望塵莫及。

擁 30 年建築實力的上市櫃建商富旺國際看準國際潮流，首進西屯區推案，不惜成本打造台中首座「無邊際懸空泳池」住宅，該案為地上 23 層、地下 5 層建築，超高結構大樓之姿穩站台中門戶地標，未來價值性不言而喻。

富旺國際總經理林宗毅指出，「富旺天際 W ONE」坐落台中最精華地段，享有七期生活圈、上安、至善明星學區等多重地段優勢，為讓年輕人也有機會住進台中最精華的西屯區，該案坪數規劃 19 至 27 坪、格局為均質 2 房，也是台中精華區唯一兩房小坪數的物件，是針對 25~40 歲青年首購族，千萬左右即可入住的最美時尚地標宅。

「富旺天際 W ONE」為富旺國際攜手建築師劉偉彥、燈光設計袁宗南、空間設計蘇靜麒、雙結構技師戴雲發、劉醇儒等大師明星團隊，除浮誇系公設「懸空泳池」外，還有接待大廳、空中花園、交誼廳、會議室、視聽室、游泳池、健身房、瑜伽教室、信箱區、星空酒吧、皇家劇院等，讓日常即是奢遊，設計概念時尚外，還運用大量綠意與植栽，在繁華都心打造放鬆天地。

「富旺天際 W ONE」位居台灣大道與至善路口黃金角地；市場分析，以富旺國際多年推案的品牌實力，釋出西屯絕版地王，立足台中交流道門戶、秋紅谷公園第一排，7 期新光三越時尚百貨圈、12 期逢甲商圈、水湳智慧城，至善明星學區、河堤綠園道均散步可達，生活、休閒、教育、未來性一次全面到位，難怪能締造公開即倒數的熱銷奇蹟。

「富旺天際 W ONE」基本資料

投資興建：富旺國際

建築設計：建築師劉偉彥、燈光大師袁宗南、設計師蘇靜麒、聯宇工程等大師團隊打造，台灣大道唯一、傲視 7 期懸空泳池、精品 2 房宅。

產品規劃：19~27 坪；純 2 房

接待中心：台中市西屯區河南路．市政北七路

基地位置：台中市西屯區台灣大道、至善路口

貴賓專線：04-2252-6666

個案官網：https://bit.ly/3jvsXRs

資料來源：富旺國際

台中房市買氣熱鬧滾滾，又以話題新案「富旺天際 W ONE」最受購屋族注目，此為 3D 外觀與空拍示意圖。(圖 / 富旺國際提供)

「富旺天際 W ONE」為秋紅谷生態公園首排唯一精品小宅案。(圖 / 富旺國際提供)

台中七期時尚百貨圈，「富旺天際 W ONE」步行可達。(圖 / 富旺國際提供)

「富旺天際 W ONE」樣品屋。(圖 / 富旺國際提供)