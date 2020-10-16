【Wen姐筆記】台幣升外資不買帳？多方缺主將 13000望關興嘆

儘管央行總裁明示，新台幣匯率 28 元未來半年到一年恐是新常態，但是外資並不買帳，昨日仍加重調節台股力道，賣超 134 億元。台股在 13000 點球門之前，多方缺主將，射門不成，使得昨日連 12900 點短線多空強弱位置都棄守，僅以 12827.82 點作收，成交值縮至 1823 億元。短多暫失控盤權，轉為防守，12800 點關卡攻防為月線前哨戰！關鍵點位為 12777、12831 與 12865 點。

12800 點關卡北方最重要關卡為 12831 與 12865 點，多方必須儘速收復站穩，才能伺機再攻 13000 點，12900 點關卡收復，多方才能重新站回射門發起線，12900 點兩端哨站為 12888 與 12919 點，今日周線如能收復，下周多頭才能再演好戲! 而 12953 點則是正式射門區，衝過才有機會挑戰 13000 點。但如 12831 點未能收復，12800 點北端哨站為 12814 點，南方護城河為 12777 點，如再棄守，需提防進入月線保衛戰，回測 12747 與 12700 點關卡，12700 點兩端哨站為 12717 與 12682 點，如再棄守需提防多殺多，12666 與 12633 為 12600 關卡前最重要防守區！

儘管台積電法說報喜，但是新台幣升值，卻讓法人憂心對電子大廠帶來匯損。繼台積電法說後，今日緊接著登場的是鴻海科技日，能否釋出佳音，提振多方士氣，股價走勢也將備受矚目。

台股本波闖關 13000 點的敗筆，在於多方缺主將，市場信心不足。台積電如能在法說後領軍衝鋒，短多才有機會搶回控盤權。其他電子權值股，也不能在此一關頭僅打口水戰，釋出利多訊息的同時，股價也得適時表現，才能避免再給空軍見縫插針的機會！(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)