智崴執行長歐陽志宏接董座 下個十年鎖定三大目標

智崴資訊 (5263-TW) 今 (28) 日召開股東會，進行第七屆董事改選，會後並召開臨時董事會，推舉由執行長歐陽志宏擔任董事長；歐陽志宏表示，今年是智崴新世紀元年，下個十年將進攻高階樂園市場、拓展小型設備市占率，及擴大內容授權與設計營收。

智崴今日股東會進行第七屆董事改選，由歐陽志宏、陳志全、黃金火、鄭駿豪擔任董事，並選出 3 位獨董李明憲、劉志鵬、邱日清。股東會結束後，新任董事隨即召開臨時董事會，董事會通過改由智崴資訊創辦人、執行長歐陽志宏擔任董事長。

歐陽志宏表示，2020 年是智崴新世紀元年，近十年來，智崴營收規模大幅成長超過 12 倍，硬體設備業務推廣已成功地在全世界站穩腳步，大型體感設備 i-Ride 與 m-Ride 飛行劇院，更是國際市場主流，展望下個十年，策略目標鎖定在挑戰更高階客戶、拓展小型設備市占率，及擴大內容授權與設計營收。

智崴自 2010 年起於體感產業嶄露頭角，飛行劇院產品市占率穩居全世界第一，合作夥伴囊括世界五大洲，包含知名連鎖樂園樂高樂園、澳洲最大樂園夢幻世界、德國最大樂園歐洲公園、日本富士急樂園等。

為進攻下階段的高階遊樂園市場，智崴已與專精遊樂設備設計、在全世界高階遊樂園市場市占率高的日本三精科技株式会社 (Sansei Technologies, Inc.) 簽訂日本優先代理販賣合約，以獨創產品搶攻金字塔頂端客戶，鞏固市場優勢。

同時，提升小型個人化設備市占率也是智崴下一階段發展重點。由於小型設備可更彈性、大量佈點，有助提升智崴設備在市場滲透率，讓更多體感設備能深入消費型市場，進一步提升內容市場獲利能力。

目前智崴已成功研發體感電競、賽車、飛行模擬平台與個人化 VR 電影院等小型化體感設備，未來可望透過策略聯盟等方式，整合內容製造商，擴大設備效益與營收。

此外，近年智崴在內容授權與設計營收的耕耘已逐漸發酵，去年軟體內容營收成長，營收占比已達 16%，內容影片權利金收入逐步拉高整體比重，未來也將持續推動擴大內容授權與設計營收策略，提升營收、毛利率，成為提供硬體遊樂設備、影片內容設計、場域規劃、現場營運的統包解決方案供應商。



歐陽志宏認為，雖然新型冠狀病毒疫情對樂園產業帶來前所未見的影響，但人類追求快樂、冒險的心不會消逝，長遠來看，仍看好主題樂園及娛樂市場需求，也將持續掌握體感科技核心技術，拓展多方業務，取得更多合作機會及訂單。