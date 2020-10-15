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【永豐期貨】台積電法說觀望氣氛濃 台股下跌失守5日線

※來源：永豐期貨

期貨走勢

台指期週四下跌 50 點至 12840 點。價差方面，台指期轉為正價差 12.18 點，電子期轉為正價差 1.03 點，金融期轉為正價差 0.24 點。現貨部分，三大法人賣超 130.72 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1475 口至 6983 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 389 口至 29965 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 2622 口至 - 13982 口。

週三美國財長梅努欽表示和民主黨的刺激計畫仍存在很大分歧，大選前達成協議的希望渺茫，美股四大指數全面下跌，道瓊下跌 0.58%，標普 500 下跌 0.66%，那斯達克下跌 0.8%，費半指數下跌 0.53%，台股今天開低走低，盤中一度大跌逾百點，尾盤跌幅收斂，終場加權指數下跌 0.71%，收 12827.82 點，失守 5 日線及 12900 點關卡，成交量則萎縮至 2000 億以下。今天台積電召開法說會，市場觀望氣氛濃厚，指數於盤下震盪，雖然大立光小漲 0.17%，鴻海也黑翻紅，上漲 0.13%，但台積電法說前下跌 1.31%，拖累大盤，另外塑化及金融族群也相對疲弱。台積電下午法說公布第三季財報，毛利率攀升至 53.4%，營益率為 42.1%，均優於財測，稅後純益季增 13.6%，年增 35.9%，台積電對第 4 季及明年展望也將左右未來盤勢變化。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 13100 點，賣權未平倉最大量集中在 12500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.21 降至 1.07。VIX 指數上漲 0.29 至 22.25。整體選擇權籌碼面有利空方。   (永豐期貨研調)
 
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