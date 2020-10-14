【永豐期貨】台股量縮呈狹幅整理 明日台積電法說為焦點

期貨走勢

台指期週三下跌 25 點至 12890 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 29.31 點，電子期逆價差縮至 - 1.19 點，金融期逆價差擴至 - 3.38 點。現貨部分，三大法人賣超 73.59 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2726 口至 5508 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 715 口至 30354 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 1576 口至 - 16604 口。

週二蘋果第二波秋季發表會線上登場，推出四款 5G iPhone 新機和 HomePod mini 等多項新品，且銀行股拉開了財報季序幕，摩根大通及花旗財報皆優預期，然尾盤美國四大指數全面收黑，道瓊下跌 0.55%，標普 500 下跌 0.63%，那斯達克下跌 0.1%，費半指數下跌 0.14%，台股今天挑戰萬三關卡仍遇壓力，呈狹幅震盪格局，加權指數終場下跌 27.82 點，收 12919.31 點，成交量下滑至 2000 億元以下，上攻動能不足，日 K 連 3 黑，但仍站穩短期均線，權值股來看，大立光股價連 3 跌，盤中紅翻黑，下跌 0.67%，收 2950 元，台積電都在盤下震盪，下跌 0.65%，收 459 元，另外大型千金股賣壓較大，如矽力 - KY 跌逾半根停板，祥碩跌逾 4%，信驊跌逾 7%。明日將召開台積電法說，公司展望受市場期待，而上市公司第三季營收也將陸續公布，具基本面的個股相對抗跌。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 13000 點，賣權未平倉最大量集中在 12500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.22 降至 1.21。VIX 指數上漲 0.19 至 21.96。整體選擇權籌碼面有利空方。 (永豐期貨研調)



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