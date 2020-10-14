軟銀9月實施400億日圓庫藏股 取得逾617萬股

日本軟銀集團 (9984-JP) 週三 (14 日) 宣布，該公司在 9 月 1 日至 30 日期間，共以總額 400 億日圓代價，取得了 617.42 萬股的自家股票。是 6 月所設定份額的 8%。

軟銀集團今年 9 月實施庫藏股，是基於今年 6 月所決定的框架來進行，以金額來看相當於上限的 8%。另外該集團於今年 7 月所設定的 1 兆日圓上限庫藏股，也明確表示沒有實施。

軟銀集團在今年 3 月的時候宣布，該公司將透過處分價值 4.5 兆日圓的公司資產，來實施 2.5 兆日圓的庫藏股。於今年 5 月設定的 5000 億日圓上限庫藏股，也在 8 月 3 日之前結束。

而在 8 月 4 日至 8 月 31 日的這段期間，則由於軟銀集團在尚未公布的重要事實方面，符合日本內線交易法規範，也因此推延實施庫藏股。

軟銀集團股價週三 (14 日) 收在每股 7165 日圓，較上個交易日上揚 1.52% 或 107 日圓。

軟銀集團股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

軟銀集團旗下的願景基金 (SoftBank Vision Fund，SVF)，該基金的執行長 Rajeev Misra 12 日在「米爾肯研究院」(Milken Institute) 的虛擬會議上接受媒體訪問時，明確表示他們計畫在未來兩週成立「特殊目的收購公司」(Special Purpose Acquisition Company，SPAC)。Rajeev Misra 提到該公司正朝著這個方向努力，不過並未透露細節。

有知情人士在匿名條件下透露，軟銀願景基金將成立的特殊目的收購公司，在目前還未決定規模大小。預估軟銀集團會向外部籌募資金，而該公司本身也有可能拿出一部分的資金。