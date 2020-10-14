基隆捷運延伸南港改採地下化 交部：北市分攤30億元經費

北北基軌道路網達成五項共識，其中，基隆輕軌升級中運量捷運，台北端地下化延伸至南港，交通部政務次長王國材今 (14) 日指出，台北市長柯文哲允諾，願意多分攤新增的建設經費，預估那段需要近 60 億元，根據以往經驗，直轄市都是負擔 50%。

交通部長林佳龍昨天邀請北北基三位首長，共同召開「軌道路網政策溝通平台」會議，會後達成五項共識，包括基隆捷運計畫系統型式升級、台北端地下延伸至南港、民生汐止線與基隆捷運整合、基隆端點暫定八堵、高鐵延伸宜蘭路線採繞過集水區方案。

其中，基隆輕軌將升級為中運量的捷運，台北端改採地下化，從南港展覽館延伸到南港站，與台鐵、高鐵及板南捷運線，3 鐵 4 線在南港整合。柯文哲於會議上表示，建設經費將較原計畫增加，北市願意多出一點錢。

外界也相當關心北市分攤金額，王國材說明，交通部將依捷運審查辦法分攤經費處理，包括未來在基隆、汐東線或南港的延伸，根據以往經驗，直轄市大約負擔 50%，那段新增地下化的經費近 60 億元，因此，台北市預計需分攤 30 億元。

此外，王國材表示，針對基隆捷運南港 - 八堵路段，交通部與三位首長已有共識，至於八堵到基隆部分，當地不少民眾反應希望保留台鐵，因此，將會再進行各種方案評估，待凝聚共識後，再來進行第二階段的北北基首長平台會議。