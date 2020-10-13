「元大S&P原油正2」訂於 2020.11.13下市

元大證券投資信託股份有限公司經理之「元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油 ER 單日正向 2 倍指數股票型期貨信託基金（00672L）」受益憑證將於 109 年 11 月 13 日起終止上市。

一、元大證券投資信託股份有限公司業向金融監督管理委員會申請終止旨揭基金之證券投資信託契約，經該會 109 年 10 月 7 日金管證期字第 1090370507 號函核准在案，核有本公司營業細則第 50 條之 2 終止上市之情事。

二、終止上市日期：109 年 11 月 13 日（最後交易日：109 年 11 月 12 日）。

三、終止上市證券代號、名稱及經理公司：

(一) 代號：00672L。

(二) 名稱：元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油 ER 單日正向 2 倍指數股票型期貨信託基金。

(三) 經理公司：

１、公司名稱：元大證券投資信託股份有限公司。

２、地址：台北市中山區南京東路三段 219 號 11 樓。

３、電話：(02)8770-7703。

四、關於投資人權益相關事項，請查詢元大證券投資信託股份有限公司網站（https://www.yuantafunds.com/）。