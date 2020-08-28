元太衝刺電子貨架標籤滲透率 估未來每年成長2-3成

電子紙大廠元太 (8069-TW) 近年積極拓展電子貨架標籤 (ESL)，看準未來無接觸商機爆發，預期電子貨架標籤每年將保持 20-30% 以上幅度增長，法人看好，隨著電子貨架標籤出貨暢旺，加上因應教育需求，電子紙閱讀器、筆記本回溫，第 3 季營收將可望季增逾 1 成，突破 40 億元大關。

元太董事長李政昊表示，疫情帶動零接觸商機崛起，今年電子貨架標籤需求維持高檔，不少零售通路商都希望安裝電子貨架標籤，一方面減少人力、另一方面降低接觸機率，累計上半年電子貨架標籤營收貢獻已接近去年全年。

展望未來，李政昊指出，元太配合客戶已將電子貨架標籤導入中國、歐美大型連鎖超市，台灣部分賣場也陸續採用，但根據統計，目前電子貨架標籤在標籤市場滲透率僅達 4-5%，因此未來成長性仍大，預期未來幾年需求都將保持 20-30% 成長幅度。

法人認為，元太受惠電子紙閱讀器需求回溫、電子貨架標籤需求維持高檔，下半年營運將優於上半年，估 8、9 月營收將維持高檔，推升第 3 季營收成長逾 1 成，達逾 42 億元，業外權利金雖然減少，但可望由其他轉投資彌補。

元太也看好未來電子紙需求逐步提升，正加緊新建產能，估最快 9 月新機台將陸續進駐投產，法人認為，隨著新產能到位，將為提升元太整體產能，挹注新一波營運動能。