【Wen姐筆記】射門13000國安交棒 今朝看外資配蘋概？

國慶連假後，台股可望補放煙火？昨日加權指數攻抵 13000 點關前，僅達 12997 點，就被空方守門員擋下，所幸仍以 12955.91 點作收，成交值放大至 2325 億元，仍在 13000 關卡射門區！不過昨日下午，國安基金宣布功成身退，13000 射門重任，交棒給外資？今朝就看外資與電子蘋概股表現囉！13000 路過不難，站穩卡要緊！關鍵點位為 12953、13013 與 13063 點。

多方今日要進攻 13000 點，12900 點關卡為最重要多方堡壘，兩端哨站 12888 與 12919 點務必得守住。而 12953 點為 13000 點關卡射門區，13000 點兩端哨站為 12985 與 13013 點，射門後最好能夠連 13033 與 13063 點都闖過，多方可望劍指 13100 點! 如能收復 13131 點，如軋空力道足夠，仍有機會續往 13153、13200 點挺進! 13200 點兩端哨站為 13183 與 13223 點。但如 12888 點未能站穩，尤其是攻 13000 之後又出現倒退嚕，多方須提高警覺，如棄守 12865 點，本波射門攻勢告一段落，如再回測 12831 與 12800 點，下方 12777 點護城河不宜被空方攻破，否則又將轉為回檔走勢!

台股昨日電子四王中，股王大立光獨憔悴，台積電仍是最大功臣，今日再度射門，聯發科與鴻海如能接棒，對提振多頭士氣將大有助益，而大立光如能止跌，鴻海如能突破季線與半年線壓力，也可望對相關蘋概股帶來激勵！而今日負責衝關的權值股，不宜出現虎頭蛇尾！

國安基金在 13000 點關前交棒，攻 13000 點的成敗，將由市場決定！新台幣匯率已經持續升值，領先表態，外資是否在連六買之後，繼續力挺台股？攸關 13000 點能否站穩！不過在衝關過程中，主力控盤也經常會適度調整手中部位，投資人的觀察重點可放在衝關後，主力控盤的調節力道如何？2600 億元以上，可視為爆量警戒訊號！ (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)