飯店遞延宴會訂單Q4發酵 晶華、雲品營收動能加溫

國旅和餐飲市況熱絡，多數飯店業者第三季營運已來到今年高點，進入第四季後，晶華 (2707-TW) 表示，宴會場地周末一位難求，為達分流已提前啟動明年婚禮專案，雲品 (2748-TW) 也指出，旗下宴會平台君品 Collection 有多數宴會訂單集中於第四季和明年第一季，加上委託經營管理的皇家薇庭目前假日婚宴、工商宴會訂單已預定額滿，將逐步挹注營運成長。

晶華說明，上半年婚宴訂席受疫情衝擊往後遞延，進入第四季後，宴會場地在周末時一位難求，因此，超前部屬明年宴會市場，台北晶華酒店提前啟動 2021 年婚禮專案，並釋出 30 個周末的好日子。

另一方面，台北晶華規畫用餐加住宿的「全包式尾牙春酒郵輪派對」專案，晚宴後更首開先例，在頂樓泳池畔打造城市星空 KTV，全力搶攻第四季末企業尾牙春酒商機，為年底業績衝刺。

雲品則指出，第四季持續深化集團資源整合，並同步進行同業、異業結盟合作，有多數宴會訂單集中於第四季和明年第一季，而委託經營管理的皇家薇庭目前假日婚宴、工商宴會訂單也已預定額滿，正積極增加平日宴會接單需求。

雲品看好，隨著住房和宴會訂單逐步認列，帶動未來營運成長可期，不過，由於時序步入秋冬，疫情的不確定性仍然存在，將持續關注疫情走向。