〈大立光法說〉Q3匯損吃掉半個股本、Q4展望保守 八大重點一次看

光學元件大廠大立光今 (8) 日舉行線上法說，受華為禁令及蘋果新機延後上市雙重衝擊，第 3 季旺季表現不如預期，毛利率下滑、匯損吃掉半個股本，執行長林恩平甚至表示，11 月訂單還看不到，第 4 季稼動率難以達到滿載，《鉅亨網》整理出本次法說八大重點，讓讀者一文看完快速掌握。

Q3 毛利率 65.68% 寫 6 季新低

大立光公布 2020 年第 3 季財報，稅後純益 58.68 億元，季增 17.62%，年減 31.49%，每股純益為 43.74 元，其中，第 3 季毛利率 65.68%，創 6 季以來新低。

大立光累計前 3 季營收 406.52 億元，毛利率 67.94%，年減 0.19 個百分點，稅後純益為 175.77 億元，年減 12.86%，每股純益為 131.03 元。

單一大客戶訂單全停 Q4 展望保守

林恩平表示，大立光 10 月的狀況與 9 月差不多，11 月目前還看不到，第 3 季毛利率下滑，主要受到單一客戶高階手機鏡頭產品完全喊停，此客戶訂單占產能比重高，影響稼動率，第 4 季不太可能產能滿載。

林恩平指出，儘管安卓陣營其他客戶有上檔空間，但不足以彌補缺口，且其他手機廠早在去年就納入設計、上半年談定價格，短時間難由其他產品填補。

客戶偏好中低階鏡頭 寄望蘋果拉貨

林恩平透露，現階段手機品牌客戶端對搭載鏡頭，傾向採用中、低階產品，客戶認為比較賣得動，雖然部分產品考量市場競爭多樣化，少部分納入高階設計，但也還在觀察市場銷售狀況，整體來看，客戶對於明年開發新案都相當消極。

蘋果 14 日即將發表年度旗艦新 iPhone，林恩平說，希望現有客戶可以賣得好，並追加採購量，在生產經濟規模提升下，也是提高毛利率的另一種方式。

高階鏡頭需求低迷 客戶不滿意 9P

林恩平說明，鏡頭從設計到生產至少要跑 3 個季度才能進入量產，現在的產品都是去年底設計的，價格早已談定，8P 產品去年就有了，今年還是有人要，9P 還在設計，但客戶不滿意，可能會慢一點，潛望式鏡頭也一直有。

台幣狂升 匯損吃掉每股純益 5.29 元

新台幣兌美元匯價今年 7 月以來強勢升值 2.18%，導致以出口為導向的科技廠面臨龐大的匯損，大立光第 3 季匯兌損失認列 7.1 億元，海外盈餘匯回課稅 6.5 億元，光是匯損就吃掉每股純益 5.29 元

2023 年市場難料 擴廠計畫且戰且走

林恩平指出，大立光擴產腳步仍照進度進行中，已動工的新廠預計 2023 年完成，不過，新廠產能規劃還有時間從長計議，3 年後的市場狀況無法預測，將保留彈性；台中新廠也將在第 4 季動工。

紅色供應鏈競爭 提升效率爭取獲利

法人憂心大立光中低階產品比重變高，面對舜宇光學及歐菲光的競爭，市場是否會走向殺價競爭的紅海，林恩平表示，仍優先切入中高階產品，中國同業持續擴增產能，競爭壓力一直都有，但若往中低階走，競爭壓力會更大。

大立光必須努力提升效率，包括良率、物流、生產流程等，在不好的價格中爭取獲利，以提高毛利率，但如果只是為了填滿產能，不賺錢也沒必要接。

VR、穿戴式鏡頭興起 大立光積極布局

在其他應用領域方面，林恩平表示，大立光都有參與開發，穿戴式裝置的鏡頭目前市場還小，未來不知道會不會成功，但客戶有要求設計導入；AR/VR 黑屏要求比手機低，但溫度要求較高，所以可能會用玻璃鏡片。