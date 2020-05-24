iPhone今年將推四款旗艦機 傳燿華再獲訂單

5G 通訊將進入運轉，iPhone 供應鏈 PCB 廠透露，今年蘋果旗艦機預計將推 4 款機型，台廠包含欣興、華通、燿華與 TTM(美微)，都將分食相關訂單。其中，燿華 (2367-TW) 去年已接獲手機電源管理軟硬結合板訂單，傳出今年將打入 iPhone 12 供應鏈，不過獲分配比重待進一步確認，燿華主管則對此表示，無法評論。

據悉，蘋果 iPhone12 的 PCB 主板即將正式投料，其中電源管理軟硬結合板方面，由於蘋果今年將推四款機型，因此訂單依機型不同，分別下給台 PCB 廠。

燿華軟硬結合板應用包括三個區塊，包括汽車、手機及平板、與消費性電子，其中手機及平板電腦及消費性電子應用，供應蘋果及其 AirPods TWS 耳機。燿華在 2018 年曾退出 IPhone X 手機電源管理軟硬結合板供應鏈，去年重返 IPhone 11，供應鏈指出，今年燿華確定再獲納入 IPhone 12 供應鏈，與欣興、華通、TTM(美微) 等供應鏈並列。

燿華主管對此表示無法評論，但第 3 季營收營收趨於正常，不會像上半年一樣弱勢；下半年最重要的營收關鍵在歐美，受疫情緣故而處於半停工的汽車廠能否快速恢復正常。

燿華第一季稅後純益 1267 萬元，創 12 季以來新低，季減 96.46%，年減 93.8%，每股純益 0.02 元，燿華主管指出，營收下降太快，且中國新舊廠區搬遷費用增加，造成首季獲利下滑，估最快 6 月訂單動能可望回升。

燿華 4 月營收達 7.76 億元，創 88 個月來新低，月減 31.91%，年減 58.35%，5 月營收仍無好轉跡象，不過 6 月接單略有增溫；今年前 4 月營收為 44.08 億元，年減 34.16%。