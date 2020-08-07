燿華Q2虧損6.89億元史上最大 上半年每股虧1.09元

燿華 (2367-TW) 在車用板、手機電源板及末代 TWS 耳機軟硬結合板出貨不順下，第二季營運陷入谷底，今 (7) 日燿華公布最新財報，毛利率為負值，稅後虧損 6.89 億元，創成立以來最大虧損，每股虧損 1.11 元，上半年每股則虧損 1.09 元。

燿華今年第二季營收 22.5 億元，毛利率為負 17.01%，較第一季及去年同期均為由正轉負毛利率，稅後虧損 6.89 億元，較上季及去年同期均為由盈轉虧；燿華今年上半年營收為 58.82 億元，毛利率 2.06%，年減 16.64 個百分點，稅後虧損 6.75 億元，較去年期由盈轉虧，每股虧損 1.09 元

不過，燿華車用板、手機電源板及 TWS 無線藍芽耳機軟硬結合板等接單， 6 月起已開始回溫，燿華今日公布 7 月營收為 9.91 億元，為連續 2 個月回升，月增 25.21%，年減 50.85%；累計前 7 月營收為 68.73 億元，年減 44.96%。

燿華今年上半年受上海廠遷廠到南通、客戶端訂單延遲等事件干擾，造成產能利用率低於 5 成，估第三季可望排除干擾，產能利用率則將回升到 70% 以上，加上遷廠補助款入帳，下半年營運不看淡，第三季因車用板及手機電源板訂單及 TWS 耳機軟硬結合板訂單回溫挹注，營收可望出現走出第二季谷底。

燿華江蘇南通通州技術開發區設立的新廠，去年第 4 季完成設備進駐，目前已進入試量產，未來燿華中國的 PCB 產能將全數由南通廠負責。