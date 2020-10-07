〈進出口統計〉華為禁令+蘋果新機效應加持 今年出口值可望由負轉正

華為禁令與蘋果 iPhone 12 新機效應，帶動電子貨類出口成長，根據財政部最新公布出口統計，已連續兩個月飆破 300 億美元，9 月出口值高達 307 億美元，創下單月次高紀錄，年增幅達 9.4%。財政部預期，在第 3 季出口值拉抬下，今年出口值有機會由負轉正。

財政部統計處處長蔡美娜表示，第 3 季出口值 900.8 億美元，不僅創下歷年單季新高，也比主計總處預估值多出 60 億美元；而第 3 季出口值年增幅 6%，更創下 2018 年第 3 季以來最高。

今年前 9 月出口值共 2480.9 億元，也比去年同期增加 2.4%，但因新台幣升勢強勁，今年 9 月較去年同期大幅升值 6%，因此若將出口值換算成新台幣，則較去年同期減少 4.6%。

以出口貨類來看，今年前 3 季出口電子、傳產貨類表現分岐依舊明顯，其中電子零組件、資通與視聽產品出口值同步創新高，其中電子零組件出口值 130.7 億美元、年增幅 26.1%，資通訊設備與視聽出口值 44.2 億美元、年增 22.5%，兩大貨類雙雙創今年以來最大增幅，合計出口值占整體比重逾二分之一。

蔡美娜指出，美國對華為下管制禁令，要求供應鏈不可供貨給華為，導致華為趕在禁令生效前大舉下單，進而挹注我電子業出口值，估算 9 月光是華為禁令就貢獻約 10 億美元的訂單。

此外，在電子傳統旺季、蘋果新機上市效應拉抬下，促使國際大廠積極備貨，以及歐美疫情復發，持續推升遠端視訊等商機需求，進一步帶動筆電、伺服器與路由器等商機。

在傳產貨類部分，包括礦產聘、化學品與基本金屬出口值持續衰退，其中礦產品因需求停滯、油價下跌，9 月出口值大減 6 成，但塑橡膠出口值則受惠於庫存下滑、中國災後重建，帶動需求回溫，單月出口值年增幅 0.9%，終止 21 個月連跌。

展望後市，蔡美娜分析，在蘋果新手機延後上市，以及美國制裁中芯等效應下，可望挹注我電子零組件出口表現，但因 10 月有中秋、國慶連假，工作天數縮減，恐將 10 月出口值恐低於 300 億元，震幅在負 2% 到 1% 區間。