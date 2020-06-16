市場派取得1席董事 光磊憂與大股東日亞化合作生變

LED 廠光磊 (2340-TW) 今 (16) 日召開股東會，進行董監改選，公司派與市場派交鋒，市場派大三得公司取得 1 席董事，但由於其為最高票當選者，採取技術性杯葛，拒絕立刻召開董事會，目前未能選任董事長；另一方面，在市場派進入董事會下，大股東日亞化憂心機密技術外流，雙方合作恐生變，光磊則表示，將持續溝通。

光磊此次董監改選，擬選舉 11 席董事 (含獨立董事 3 席)，而以大三得光電為首的市場派，有意插旗光磊，今年股東會共提名 5 席董事、3 席獨立董事，原預計取得 2 至 3 席董事席次，此次僅以法人董事英伍企業名義，取得 1 席董事。

不過，由於英伍企業為最高票當選者，市場派採取技術性杯葛，在最高票董事拒絕立刻召開董事會之下，光磊未能選任董事長，造成公司目前營運空轉。對此，光磊表示，公司將在股東會後 15 日後，依公司法由過半董事自行召開董事會，選任董事長。

由於日本 LED 大廠日亞化為光磊大股東，雙方合作關係密切，近一、兩年也有技術轉移、市場戰略上的合作，此次市場派進入董事會，日亞化也憂心機密技術恐因此外流，雙方合作關係恐因此回到原點。

光磊表示，股東大三得 (英伍公司) 不斷污衊股東與董事日亞化，已使日亞化認定大三得參與董事會後，將有經營爭議，更可能藉此獲得諸多營業秘密事項，恐已觸碰日本企業保護技術與客戶機密的底線，或可能導致長久以來合作關係生變，公司將持續溝通，盼與日亞化互信合作。

對於先前股東大三得質疑公司私募案合理性與必要性，光磊則說，是為改善財務結構、引進策略投資人而設置私募案，股東會也過半決議通過，所引進的策略性投資人，3 年內不得賣出股票，可保財務狀況長期穩定，私募投資人所得股利在 2 至 5% 間，也符合光磊歷年來殖利率。

展望今年，光磊表示，受疫情席捲全球影響，訂單大幅下滑，歐美市場也因疫情反覆發生，甚至可能捲土重來，阻礙經濟重啟，目前全球經濟確實存有重大陰霾，後市展望不夠明朗，須做好面對嚴峻市場環境的準備。