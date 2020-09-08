電腦周邊需求強 興能高產能全滿將加班生產 訂單看至年底

受惠電腦周邊產品需求強勁，加上消費性電子訂單回流，鋰高分子電池廠興能高 (6558-TW) 8 月起稼動率就全線滿載，為因應需求，已積極招聘華東地區員工、加開班次生產，訂單已可看至直達年底。

興能高為台灣少數從電池模組跨足電池芯的業者，主要供應藍芽耳機、穿戴式裝置、電腦與手機周邊等產品，今年上半年受疫情干擾，中國廠區稼動率一度掉到僅剩 20%，導致營收、獲利下滑，不過隨著工廠逐步復工，7 月營收回溫，達 1.65 億元，創 9 個月高。

興能高表示，隨著居家辦公需求延續，電腦周邊產品如無線鍵盤、無線滑鼠、辦公室藍芽耳機等，訂單將一路延續至年底，消費性電子包括 TWS(真無線藍芽耳機) 充電盒、穿戴裝置與電競耳機等訂單也回流，有助下半年營運。

興能高指出，客戶拉貨力道轉趨積極，8 月稼動率已達 90-95%，較上半年 20-80% 明顯拉升，且訂單可直達年底，已積極招聘華東地區員工，預計整體下半年稼動率可維持高檔，有助今年累計營收年減幅收斂，法人估可持平去年。

興能高新品扣式電池也有斬獲，主要應用在真無線藍芽耳機上，月產能約 20 萬顆，目前也已進入試產，待客戶驗證通過後，將逐步挹注營收。