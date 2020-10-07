日盛證攻金融創新有成 二大系統獲玉山獎全國首獎

2020 年國家品牌玉山獎頒獎揭曉，日盛金旗下子公司日盛銀行、日盛證券共獲頒 6 項大獎，其中，日盛證「財報優選系統 - 日盛財報模範生」、「股票健診系統」獲頒最佳產品類獎，「智能股利系統」也獲頒最佳人氣品牌獎，同時，股票健診系統、智能股利系統更獲全國首獎最高榮耀，表現十分亮眼。

日盛證表示，為滿足投資大眾個人化的投資理財服務需求，持續在專業平台上創新，智能股利系統勇奪最佳人氣品牌獎、全國首獎，原因在於使數位服務更貼近用戶生活，將存股族最需要的股利預估試算、歷史已領股利、高殖利率優選和穩定發放優選整合在一個專區，投資人僅需點選即可過濾體質不佳的個股。

而股票健診系統從個股基本面、產業面、技術面、市場面和籌碼面五大面向健診評估，投資人可輕鬆了解個股的產業趨勢、近期支撐、壓力、整體營收概況，以及外資和投信最近一周內的買賣超，協助投資人汰弱擇強。

而財報優選系統 - 日盛財報模範生則是利用大數據分析，並透過精密的運算與加權綜合評分，只要點選即可得到財報分數，依照各項財報分數高低進行排名，讓投資變得更簡單清楚。

隨著第三季財報陸續公布，日盛證建議投資人可善用日盛 Online 財報模範生功能，找出財報總分分數高的優質個股。