晶華開新概念店搭高端消費潮 麗晶精品9月業績年增5成

今年以來高端精品消費撐起了實體零售店的成長，包括 101、台中新光三越、台南新光三越等均表態以精品銷售動能最熱絡，晶華 (2707-TW) 也積極透過台北晶華旗下的麗晶精品搶搭商機，晶華透露，9 月舉辦周年慶有效帶動多筆高單價珠寶成交，麗晶精品業績較去年同期大增 50%，正持續打造麗晶精品為「精品生活美食聚落」，增添飯店營運外的新動能。

晶華指出，麗晶精品定位為「全台精品第一首府」，由於邊境管制以及旅遊禁令尚未解除，國內民眾將年度旅遊和奢侈品消費的需求轉到國內，精品銷售在這波消費熱潮中受惠，今年以來較去年同期成長已超過 2 位數，其中，9 月在周年慶活動的挹注下，營業額大幅成長 50%。

為了持續推廣「將世界最好的帶進台灣，將台灣最好的帶到世界」理念，麗晶精品持續擴大版圖，下半年開出海鮮概念餐廳 COAST，同時，匯集 15 家國內外頂尖生活家居品牌開設頂級生活精品展售店「LE CLUB」，並導入有領帶界勞斯萊斯之稱的義大利國寶級男裝品牌「STEFANORICCI」全台首間旗艦店。

晶華也指出，另一間複合式高級料理生活用品店「COQUOLOGY」將於年底前開幕，除了精選海外精緻的料理用具外，店內也設有獨具風格設計的咖啡廳。

而在衝刺國旅之際，台北晶華已陸續推出盛夏郵輪體驗、東京美食之旅等專案，強調將酒店打造成各式主題樂園，並可在此完成購物、用餐、SPA、甚至住宿的一站式城市度假體驗，有效帶動 7、8 月合併營收已回升至年初水準。