投資東貝踩雷遭疑疏失 國發基金：助LED產業升級 非財務紓困

LED 封裝廠東貝光電 (2499-TW) 股票將於 11 月 10 日下市。國發基金去年投資 1.04 億元踩雷，遭媒體質疑管理稽核有疏失，對此，國發基金今 (6) 日發布 4 點聲明澄清，強調審議過程相當嚴謹審慎，且主要為協助東貝創新轉型 Mini/Micro LED，並非財務紓困。

昔日 LED 股王東貝日前補申報去年財報後，因簽證會計師出具無法表示意見，且淨值為負數，因此，證交所依照規定公告，東貝將於 11 月 10 日終止上市。

對於媒體指控審查有疏失，國發基金表示，參與東貝私募前，除邀請相關主管機關進行政策評估外，另委請會計師事務所協助出具盡職調查報告，揭露公司財務情形，併同提請投資評估審議委員會及管理會審議，經兩度充分討論後，才決議參與投資，過程相當嚴謹審慎，並無輕忽會計師示警或委員質疑的情事。

國發基金進一步指出，參與投資東貝是為了協助產業創新，由傳統 LED 轉型 Mini LED 及 Micro LED，並非協助公司財務紓困，因此，要求東貝承諾將資金專款專用於相關創新轉型計畫，以提升產品技術及競爭能力。

國發基金強調，參與東貝投資後，除透過董事代表協助監督營運及財務情形外，並數度邀請董事代表與公司團隊説明重大事件處理情形，以善盡投資後監督管理責任。

國發基金表示，東貝案已進入司法調查程序，若經查確有違反投資承諾或財務報表虛偽不實情形，將採取必要的法律程序，以保障合法投資權益。