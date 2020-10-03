〈貴金屬盤後〉市場衡量川普確診消息 未引發恐慌性避險 黃金小幅收低

週五 (2 日) 交易，儘管美國川普總統與其夫人宣布感染新冠病毒，且需在白宮隔離數日，但黃金期貨價格仍收低。

美國總統大選的競選活動正如火如荼開展之際卻傳出這樣的意外，一些策略師推測，這消息迫使投資者接受拜登的領先地位，因為拜登先前已在多數民調超越川普。

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，「在川普確診消息傳出的時候，黃金稍有上漲，但旋即下行，因為很明顯該消息並未引發股市恐慌性湧入黃金這一類避險工具。」

美股週五下跌，但道指脫離盤中低點。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 8.70 美元或近 0.5%，收每盎司 1907.60 美元。前一日黃金收高 1.1% 並站上 2 週高點。

12 月白銀期貨價格逆轉下跌 23 美分或 0.9%，收每盎司 24.029 美元。前一交易日上漲 3.2%。

FactSet 數據顯示，本週根據交易最活躍的契約，黃金期貨價格上漲 2.2%，白銀漲幅則近 4.1%。上個月黃金和白銀期貨均收低。

GraniteShares 的研究主管 Ryan Giannotto 表示，「Fed 沒有推出新刺激措施，國會也陷入僵局而無財政援助，是黃金回跌和美元走強的主要因素。」

「但停止追加刺激措施並非全然不利黃金，因為股市比黃金更需要貨幣和財政支持。經濟樂觀情緒逐漸消退，加上第二波大規模裁員潮來臨，例如迪士尼 (DIS-US)、美國航空(AAL-US) 和其他公司等，凸顯了此點與黃金作為多元化資產的需求。」

與此同時，美國總統大選增加了不確定性，川普確診「強調了這個擺在眼前的風險真實性」，他補充說，黃金漲勢有望蓄勢待發。

本週貴金屬價格的上漲係因美元繼上週大漲後本週回落，讓黃金計價的大宗商品有了上漲空間。ICE 美元指數本週迄今下跌 0.9%，但週五約上升 0.1%。

週五就業報告公布後，黃金價格立即下跌。該報告顯示，9 月新增就業 66.1 萬人，為企業重啟經濟以來最小增加程度。

接著，在數據顯示美國 8 月份工廠訂單增加 0.7%，為連續第四個月上升，但增幅不及分析師預期的 0.9% 後，黃金拉回了一些跌幅。

GoldMining Inc. 執行副總裁 Jeff Wright 表示，「非農就業報告遠遜於預期，但這對黃金的影響不大。」

他認為市場正探尋美財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 和眾院議長佩洛西(Nancy Pelosi) 是否有達成另一項財政刺激法案共識的跡象，「所有人都在猜測是否真的有達成任何協議。」

Wright 表示，美元將確定黃金邁向下週的方向，倘若達成任何財政刺激措施協議，都將會削弱美元。

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