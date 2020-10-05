〈新纖50週年〉吳東昇： 景氣回升留意三風險 未來10年資本支出聚焦新技術

聚酯化纖大廠新纖 (1409-TW) 今 (5) 日舉辦 50 週年記者會，董事長吳東昇表示，過去 50 年奠定了許多基礎，下一個十年將持續增加環保產品、高分子聚合等技術的資本支出，而近期營運狀況持續好轉，但仍得高度警戒供應鏈、資金鏈以及匯率等不確定風險。

吳東昇表示，整體景氣來看，目前部分產業供應鏈還是持續受疫情影響，依舊有斷鏈問題；至於資金斷鏈的部分，疫情期間大家很擔憂，不過目前還沒有聽到有產業真的發生。

不過，匯率部分，吳東昇坦言，現在新台幣強升，新纖又以外銷居多，影響很大，加上供應鏈、資金鏈雖然現階段整體看起來正常，但仍是存在不確定因素，整體還是保持高度警戒。

此外，吳東昇也直言，目前國內利率還可再低一點，他也呼籲，政府不只介入工業政策，也要注重實體經濟政策，現在資金都跑進股市，但實體經濟也要跟上。

新纖目前成立 50 年，吳東昇認為，過去奠定了很多基礎，包括近年的環保紗，還有當中所需的解重合及高分子技術，在研發方面也投入非常多，未來十年資本支出也會持續投入相關技術。

新纖總經理羅時銓則以爬山為比喻，認為新纖在過去 50 年來，走過了不少百岳，但只爬了其中一部分，未來 50 年會繼續攀登百岳，持續挑戰新高。