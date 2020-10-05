川普接受非輕症患者藥物治療 醫療團隊：健康情況好轉

美國總統川普醫療團隊週日 (4 日) 表示，川普歷經兩次短暫的血氧飽和度下降，但身體狀況非常好，最快可能在週一出院。

儘管白宮醫師態度樂觀，但由於對外說法反覆，引來質疑。

白宮醫師 Sean Conley 表示，川普週五曾經吸氧，這與他先前說法不符。Conley 承認他做了誤導性陳述，但表示這是為了「反映川普和他的醫療團隊的樂觀態度」，他「不想提供任何可能引導病情走向另一個方向的訊息」。

醫療團隊還宣布，他正在使用 dexamethasone(地塞米松) 進行治療，同時對川普週六是否吸氧仍保持迴避態度，並拒絕詳細說明對肺部的任何損害。

據《CNBC》報導，dexamethasone 是一種類固醇，已顯示出對 COVID-19 重症患者有療效，但也可能對輕症患者造成副作用。

波士頓大學醫學院傳染病醫生 Nahid Bhadelia 表示，此藥會抑制免疫系統，川普的醫療團隊認為，給予類固醇的好處大於風險，這意味著他的情況可能比週五或週六透露的嚴重程度更高。

另一位專家 Vin Gupta 博士說，醫生的披露可能表明，川普出現肺部發炎症狀。

川普還在週日晚間意外離開醫院，向支持者致意，在他的車上向他們招手。大約同一時間川普在推特上發布視訊，表示他在接受治療的過程中，對新冠病毒「了解很多」。