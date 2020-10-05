【聯邦投信】投資震撼彈！川普染疫打亂股市，短期宜觀望

美國總統川普確診新冠肺炎，美股週五應聲重挫，道瓊工業指數下降 0.48%、標準普爾 500 指數 (S&P500 指數) 下降 0.96%，以科技股為主的那斯達克跌幅最大，下降 2.22%。在市場不確定性高漲下，是否會引發股票拋售潮？聯邦投信指出，川普染疫雖使市場震盪加劇，但只是短期影響，大幅修正機率低；不過短期內較難出現新的經濟刺激政策，投資人宜持觀望態度，後續可持續關注美國總統辯論會是否照常舉行、10/7 副總統辯論會，以及 10/13 蘋果新機發表。

美國大選將至，避險情緒上升

聯邦全球高息策略基金經理人陳昶宇指出，隨著美國總統大選將至，加上川普又染疫，全球股市的波動將越來越劇烈；不過即使候選人因故身亡，依照美國憲政體制，只是拉長整體選舉程序，對股市影響僅為震盪整理拖長。但這兩週為川普治療關鍵期，預計也難以推出新的刺激政策，短期偏向小幅利空。

在資金面，陳昶宇指出，目前市場的避險情緒大幅上升，美元、黃金期貨、VIX 指數皆上漲，不過 VIX 指數並未超過 33%，顯示股市無向下徵兆，市場並未恐慌；回歸基本面，台股仍具高殖利率、高成長性等優勢，在美國寬鬆政策持續且加上 Q4 至隔年 Q1 又為股市上漲行情最好的期間，資金動能仍強。

展望後市，陳昶宇認為台股短線將處高檔震盪，觀光、航空類股波動大；長線仍看好半導體、5G 類股，以及自行車、LED 等類股。整體而言，國內外資金仍充沛，加上台股基本面佳、新台幣匯率高等因素，股市支撐力道足夠。近期內投資人除須持續關注美國總統辯論會、蘋果新機發表會外，也須注意美中貿易戰，並適時調整資產配置以防過大波動。

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