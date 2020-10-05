香港財政司:今年風波不斷 香港金融體系仍保穩定

周日 (4 日) 香港財政司司長陳茂波表示，雖然在過去 9 個月中影響金融市場情緒不乏「灰犀牛」甚至「黑天鵝」，值得慶幸的是雖然全球市場一度出現波動，但香港金融體系仍然能保持穩健及有秩序的運作。

陳茂波指出金融體系的穩定影響到經濟與社會民生。金融服務業是香港經濟的支柱之一，貢獻香港 GDP 總額約兩成，服務實體經濟中不同產業的發展和企業的營運與融資需求。

金融市場發展能帶動香港經濟活動，如果能讓民眾也有更大參與空間並受惠其中，就更為理想。

在這個考量下，陳茂波在今年初發表的財政預算案中，決定重推通膨掛鈎債券 (iBond)。他表示，相關籌備工作已準備就緒，並很快公佈發行詳情。

香港財政司司長陳茂波 (圖片: AFP)

根據陳茂波介紹，iBond 在 2011 年首度發行時有逾 15 萬人認購，到 2016 年時參與人數增加至逾 50 萬人，六年間累計發行總額為 600 億港幣，iBond 受到不少香港民眾歡迎。這除了有利零售債券市場發展外，也為民眾提供一個可賺取穩定報酬且又保本的投資選項。

陳茂波表示目前全球低利環境很有可能將持續較長的一段時間，而全球主要央行相繼大規模推出的貨幣寬鬆政策在中長期發展而言，其所帶來的通膨風險也不可忽視。在此背景下，iBond 的設計剛好發揮「兩頭兼顧」的優勢。

陳茂波說，無論是 iBond、銀色債券，還是中國財政部或不同企業在香港發行的債券，這些產品讓資金融通及配置更有效率，也讓民眾在考慮自身風險承受能力的前提下，有更多投資選擇，並推動香港債券市場進一步發展。

今年以來資金不斷湧進香港，香港金管局已經 54 度進場干預匯市阻升港幣。而在第三季最後一個交易日與 10 月 1 日的 24 小時內，資金在長假前持續大舉湧進香港。

由於港元匯率在長假前的 24 小時內三度觸及 1 美元兌 7.75 港幣的強方兌換保證，使得香港金管局三度向市場挹注約 230 億港幣，目前香港銀行體系總結餘增至 2664.32 億港幣。