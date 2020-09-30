鋪貨半數沃爾瑪商店 超越肉類漲逾9% 刷新52週新高

人造肉公司 Beyond Meat (超越肉類) (BYND-US) 週二宣布與沃爾瑪 (WMT-US) 達成擴大分銷協議後，股價大漲 9.5%。沃爾瑪計畫上架 Beyond 產品的商店數自 800 家增加至 2400 家。

雖然 Beyond Meat 的股票對分銷通路擴大的消息常常正面反應，但此回因沃爾瑪而大漲特別值得一提。

沃爾瑪是美國銷售額最高的食品雜貨商，2020 年 1 月止的會計年度中，沃爾瑪營收超過 1900 億美元，拉開了與第二名 Kroger (KR-US) 的距離，Kroger 在 2020 年 1 月止的會計年度中營收為 1220 億美元。

沃爾瑪全美約 4800 家店面，因此 Beyond Meat 滲透率約為 50％。

Beyond Meat 成長主管 Chuck Muth 提到，「沃爾瑪一直是個很棒的夥伴，我們很高興能夠更深更廣地強化彼此合作關係，因為我們希望鋪貨到更多沃爾瑪商店，進一步實現我們讓植物肉普及的承諾。」

Beyond Meat 表示，截至 6 月 27 日，公司產品已在全球 85 個國家 / 地區約 11.2 萬個零售食品服務通路鋪貨，相比一年前通路僅 5.3 萬個，其成長令人印象深刻。

今年迄今 Beyond Meat 股價漲幅約 120%，遠優於 S&P 500 和道指同期表現。週二 Beyond Meat 大漲 9.5%，收 165.66 美元，刷新 52 週新高點。

然而，華爾街並非一面看好，追蹤 Beyond Meat 股票的分析師中，約 20% 給予「買進」評價，約有 35% 建議「出售」。道指成分股中分析師給予買進評級的比例約 58%，而給予出售評級的比例不到 10%。更甚者，分析師給予 Beyond 的平均目標價為 124 美元，低於現行股價（約 165 美元)。

對於傳統食品分析師而言，估值似乎是最大的障礙。Beyond Meat 估值約在 2021 年預計銷售額的 12 倍，這已遠高於同業，但 Beyond Meat 的成長也相當快速，2021 年的銷售額預期將較 2020 年成長約 55%。