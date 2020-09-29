〈託付寶風波〉金管會開罰街口投信300萬、限制業務 要求解除胡亦嘉職務

街口託付寶爭議愈鬧愈大，街口執行長胡亦嘉多次槓上金管會，金管會今 (29) 日以多達 13 頁的新聞稿細數街口投信的缺失，且核處街口投信罰鍰共計新臺幣 300 萬元、予以警告處分、併令限制該公司不得受理投資人透過電子支付帳戶申購買回所經理的「街口多重資產證券投資信託基金」，此外，金管會還命令街口投信解除董事胡亦嘉的職務。

街口託付寶 7 月中上線後，隔天立刻遭金管會要求下架，認為街口投信並沒有依照規定申請核准，金管會今天指出，經查核發現，街口投信與合作機構提供「街口託付寶服務」，強調「預期收益率」的廣告文宣，有使人誤信能保證獲利、誤導消費者之虞，而宣稱可以提供快速買回服務、未經內部簽核及未經董事會決議，即與他人合作提供類似快速買回的基金墊款服務等，都是重大缺失，不利投資人權益保障。

金管會進一步明確表示，7 月 20 日至 22 日街口託付寶 App 文宣對外宣稱：「1.2%~2.5% 預期增長率」及「隨時提領免手續費」，並載有「於託付寶內點選存入後，即連結街口投信的申購網頁，以輸入的金額申購街口多重資產基金」。但是，街口多重資產基金屬於多重資產型基金，該基金可投資於國內外股票、債券及基金，目前投資標的以債券、債券 ETF 等標的為主，且有約 3 成投資於非投資等級債券。截至今年 8 月底，基金規模約新臺幣 1.76 億元，受益人僅 20 人，胡亦嘉的關係人 4 人持有 99.86% 的受益憑證，其中街口金科亦持有 23.08%，金額約新臺幣 4000 萬元。自成立以來基金的累積報酬率為 - 15.06%，與所宣稱之「1.2%~2.5% 預期增長率」差距甚鉅，不但廣告文宣會誤導消費者，目前的基金績效也不利保障投資人。

不但如此，金管會表示，街口提供給金管會的文件有未據實陳述、隱匿情事，此外，街口投信的總經理去職後，該公司未指派具有與被代理人相當資格條件的人員代理，且由胡亦嘉同時代理董事長及總經理職務，以及追募街口布蘭特原油正 2 期貨 ETF 未公平對待投資人等，都是重大缺失，有礙公司健全經營。

金管會表示，雖然胡亦嘉多次向金管會溝通，但雙方仍沒有共識，胡亦嘉後來也多次對外放話，指金管會獨裁等，經過兩個多月的溝通，金管會今最終對街口投信做出懲處，並下令對胡亦嘉解職。