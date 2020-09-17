〈託付寶風波〉金管會駁回胡亦嘉任街口投信董座 最重不排除撤照

街口集團執行長胡亦嘉多次隔空嗆聲金管會，今 (17) 日再度大動作召開記者會批金管會濫權，對此，金管會表示，胡亦嘉申請出任街口投信董事長的認可案，因胡亦嘉不配合提供學經歷證明，金管會已於昨日駁回申請案，最重不排除對街口投信撤照。

胡亦嘉今天召開記者會質疑金管會有誠信問題，以及濫用職權管理，他說，街口投信總經理莊鈜富最近辭職了，7 月初起，莊鈜富一直遭到證期局「話語威脅」，包括警告他「可能五年十年都不能在金融圈混」，莊鋐富因此離職，胡亦嘉只好一肩扛起此懸缺。

郭佳君表示，街口投信在 8 月 12 日確實已遞件申請胡亦嘉為董事長案，但來函只有附申請表格及相關聲明書，胡亦嘉的學經歷證明均未提供，因此，金管會在 8 月 20 日回覆函請該公司在 8 月底前提供，但至今一直未收到回覆，因此，證期局已在 9 月 16 日正式駁回胡亦嘉的認可案。

郭佳君進一步表示，一家金融機構負責人連基本的提供相關書面文件都無法配合，相關遵法認知相當不足，所以仍希望金融機構及相關負責人，站在保障投資人權益上，要有一定程度的遵法了解，若基本的書面文件都無配合，對其他期待更困難。

郭佳君強調，街口投信董總出缺至今，請該公司儘快選適格的董總人選報金管會，此外金管會也呼籲持股街口投信 20% 的大股東國票證券，也要扮演專業股東應有角色，監督並確保街口投信的運作要合法合規。若街口投信持續不配合，最嚴重不排除對其撤照。