〈託付寶風波〉胡亦嘉再大動作槓金管會 強調街口無中資

街口集團執行長胡亦嘉為了「託付寶」產品爭議，槓上金管會已近 3 個月，現在傳出街口有中資介入，胡亦嘉今 (17) 日召開記者會，秀出公司股權結構與相關證明，指出街口主要大股東都是他本人與父親胡定吾，合計持股達 75%，強調街口絕無中資。且大動作控訴金管會濫權，逾百位員工也在記者會現場舉「爭取合法權益」等標語力挺。

胡亦嘉表示，一直有傳言說街口有中資介入，對該公司造成許多困擾，包含增資時一直受到投審會的質疑等，在此再次鄭重證明街口絕無中資、0% 中資持股，也已提供文件證明，希望能解除所有人對於街口的疑慮。

胡亦嘉並秀出公司股權結構與相關證明，強調主要大股東都是他本人與父親胡定吾，合計持股達 75%，其餘股東最終收益人都是台灣人，街口是 100% 由臺灣年輕人所組成的新創公司，四年前起在沒有任何集團的資源下，靠著臺灣年輕人的努力與拚勁，拿下電子支付所有指標的第一名。

另外，針對街口接手國票投信後，去年仍然虧損 4000 多萬，胡亦嘉說明，虧損是來自減少人力所產生的離職補償金，面對大批工作數十年的員工，加上之前在國票金的年資，街口投信都一併承擔，以致產生巨額離職金。不過，街口投信今年已轉虧為盈，扭轉了國票金經營時數十年虧損的狀況。

至於對於爭議中心「託付寶」，胡亦嘉重申，託付寶是由三家公司，街口金融科技、街口電子支付、街口投信分別提供服務所組成。街口投信依照開放的法規，提供民眾線上開戶、接受用戶用電子支付付款購買、贖回基金，由證期局管理，街口投信提供最基礎的營業項目，完全合法。街口電子支付僅提供實名制的線上金流，由銀行局管理，完全合法。街口金融科技與用戶簽訂協議，以用戶基金贖回款為基礎，無息貸款給用戶，由經濟部管理。因此在所有法規面來看，各自遵守自己的法規，完全無違規之虞。

胡亦嘉還質疑金管會有誠信問題，以及濫用職權管理，他說，街口投信總經理莊鈜富最近辭職了，7 月初起莊鈜富一直遭到證期局「話語威脅」，包括警告他「可能五年十年都不在金融圈混」，莊鋐富因此離職，胡亦嘉只好一肩扛起此懸缺，為了公司治理，胡亦嘉也公開表示「街口投信也藉此機會向外誠徵總經理。」

胡亦嘉因託付寶上線爭議，與金管會多次隔空交火，胡亦嘉至今依舊不肯讓步，語氣堅定喊話：「我一定要讓託付寶上線，這是我的信念。」胡亦嘉今天亦帶領超過約 160 名街口員工共同出席記者會，表達不是在抗爭，只是爭取託付寶產品被公平討論的權利，爭取這些年輕員工未來的發展與推動臺灣的進步。