〈每日外資外匯觀點〉川普電視辯論表現愈好 恐對美元愈不利

歐洲為了疫情持續實施限制措施，但由於美國達成財政刺激法案的希望重燃，且英國也將推出新措施幫助經濟復甦，市場風險情緒高漲，帶動歐美股市大漲，周二亞洲盤交易時間美元指數持續承受壓力，來到 94.2083 附近，市場關注今晚舉行的美國總統大選首場電視辯論。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

荷蘭國際集團 (ING) 外匯策略師表示，市場將密切關注美國總統大選辯論後的民意調查，儘管拜登目前民調領先川普 7%，但川普通常在鏡頭前表現具優勢，市場有些看法認為，川普表現愈好對股市愈有利，對美元則不利。

富國銀行 (Wells Fargo) 利率策略主管 Michael Schumacher 表示，與就業報告相比，這場辯論對市場的影響可能更大。如果川普被認為會贏，民調將會提高幾個百分點，那麼風險市場可能會出現積極的動向，債券市場可能會出現拋售，推高收益率。

AxiCorp 首席市場策略師 Stephen Innes 表示，在美國總統大選候選人辯論之後，市場可能會出現較大波動，屆時大選的走向會變得更清晰。

盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 正密切關注美元，並認為美元還有更多上漲的動能，但在美國大選前不確定性增加下，可能引發對黃金的買盤，金價修正的幅度可能有限。

紐約 OANDA 分析師 Edward Moya 表示，如果股市持續上漲，美元不可能走強，這種情況將持續，但本周將會出現波動。

摩根士丹利美股策略師 Mike Wilson 預期，隨著明顯的風險事件持續存在，通膨將持續到 10 月，9 月美股雖面臨拉回，但從微觀情況來看，只是新牛市中的一次調整。