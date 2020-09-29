

◆盤勢分析

1. 新一輪刺激法案帶來希望、中國工業企業利潤連 4 個月成長，提振市場情緒。週一美股上漲，漲幅介於 1.51 至 2.75％，美股四大指數短期反彈。APPLE 上漲 2.39%，聯電 ADR 飆漲 17.26%，台積電 ADR 上漲 1.13%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利盤勢回穩。

（2）、均線：支撐為 12,144 點至 12,000 點，壓力為 12,600 點至 12,700 點。

（3）、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值小於 50，反彈有機會持續。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 155 點附近，壓力為 165 點左右，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值小於 50，短線整理。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能收復季線，我們認為台股選股方向可留意 9 月營收優、第三季財報佳、5G、半導體、綠能、運動風、運輸 / 原物料、內需、生技 / 防疫等。

5. 國發會 28 日公布最新景氣報告指出， 國發會依據股價、出口、工業生產等九項指標彙編而成的景氣綜合判斷分數於 8 月升至 26 分，創下今年元月以來最高分，所對映的燈號由黃藍燈轉為綠燈，反映景氣趨穩，這也是今年 3 月疫情蔓延以來所亮的第一顆綠燈。

6. 高階版的 iPhone 12 Pro Max 系列定價較前一代機種調高近 100 美元，頂規款定價將逼近新台幣 5.5 萬元，將是歷來最貴 iPhone，預定 11 月開賣。蘋果新品推出並擴大產品線價格帶，有利吸引不同客層買氣，為 2317 鴻海、4938 和碩、2330 台積電、3008 大立光、3406 玉晶光、4958 臻鼎 - KY 與 6269 台郡等相關供應鏈營運增添動能。

7.2317 鴻海集團與 2327 國巨集團昨（28）日共同宣布攜手策略聯盟，結合兩大集團資源，本季起展開合作，預期會先在數位健康、電動車兩大領域產生效益。

8.2317 鴻海旗下工業電腦廠 6414 樺漢下半年營運亮眼，法人預估樺漢本季營收 208 億元，季增約 12%、年增 1%，第 4 季營收表現優於第 3 季，來到今年單季新高。

9. 外資證券指出，5G 智慧機、伺服器、資料中心、電動車、新世代 CPU 與 GPU 接連出台，帶動運算能力、傳輸速度與容量成長，大舉推升散熱解決方案需求，雙鴻（3324）、建準（2421）、台達電（2308），可望受惠。

