【日盛投顧】5日線若能站穩將拚收復季線

◆盤勢分析

1. 週一台股開高走高震盪，最高點 12，462 點收復 5 日線 (12，438 點) 但未收復 10 日線 (12，656 點)、月線(12，669 點)、季線(12，589 點)，最低點 12，282 點守穩年線(11，558 點) 及半年線 (11，810 點)，終場指數上漲 229.85 點，漲幅 1.88%，收在 12，462.76 點，成交金額為 1，549.94 億元，小於 5 日均量(1，925 億元) 及 20 日均量(2，032 億元)，也較上週五的 2，122.69 億元量縮。三大法人合計買超 112.43 億元：外資買超 100，36 億元、投信買超 5.02 億元、自營商買超 7.06 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利盤勢回穩。

(2)、均線：支撐為 12，144 點至 12，000 點，壓力為 12，600 點至 12，700 點。

(3)、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值 (24) 小於 50，反彈有機會持續。

3. 櫃買指數漲幅 1.41%，收在 160.83 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 155 點附近，壓力為 165 點左右，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值 (29) 小於 50，短線整理。

4. 我們認為台股近期震盪整理，台股選股方向可留意 9 月營收優、第三季財報佳、5G、半導體、綠能、運動風、運輸 / 原物料、內需、生技 / 防疫等。

結構半導體、5G、PCB、筆電、運輸、運動風、生技、原物料、風電為短線盤面主流

1. 半導體：2330 台積電成國際戰略公司，中芯國際恐受美國制裁，晶圓代工 2303 聯電、5347 世界先進產能滿載，價格蠢蠢欲動，也帶動廠務、設備、檢測 2404 漢唐、6196 帆宣、3413 京鼎、3131 弘塑、6187 萬潤等將因先進製程而迎來商機。美國若發布中芯禁令可能造成 NORFlash 缺貨，2337 旺宏及 2344 華邦電可受惠於轉單效應。IC 設計指標股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、6679 鈺太、2458 義隆電等。

2.5G：全球拚 5G 商轉，4904 遠傳入股 3682 亞太電，電信業競合遊戲才正開始，相關個股如 PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科等營運回升，散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐、3653 健策等也因 5G 而受惠，5G 相關通訊元件 6271 同欣電、3152 璟德 2020 年迎新商機。

3.PCB：ABF 基板 5G 需求長線看好，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠。

4. 筆電：疫情不退，AMD 將推新處理器，2353 宏碁、2376 技嘉、2357 華碩迎商機。

5. 運輸：運價上揚，可留意貨櫃船隊 2603 長榮、2609 陽明、散裝 2612 中航、2606 裕民、2605 新興、5608 四維航、出口相關 2636 台驊投控、5609 中菲行、船舶裝卸 2613 中櫃等。

6. 運動風：運動風潮興起，可留意如健身器材 1515 力山、1736 喬山、健身房 8462 柏文、製鞋 9910 豐泰、9904 寶成、9802 鈺齊 - KY、9938 百和、電動自行車 9921 巨大、9914 美利達、高爾夫球 8924 大田等。

7. 生技：生技為台灣產業的明日之星，可留意包括原料藥 4119 旭富、1762 中化生、新藥 4105 東洋、1752 南光、4162 智擎、3176 基亞、1760 寶齡富錦、1795 美時等。

8. 原物料：原物料價格上揚，相關個股可關注如水泥、1101 台泥、1102 亞泥、鋼鐵 2006 東鋼、2015 豐興、2031 新光鋼、塑化 1309 台達化、1312 國喬、1305 華夏、造紙 1904 正隆、1909 榮成、橡膠 6582 申豐、2108 南帝、銅 2009 第一銅等。

9. 風電：政府大力扶持離岸風電，相關公司如 3708 上緯投控、1589 永冠 - KY、9958 世紀鋼、2013 中鋼構、2031 新光鋼、2208 台船、3023 信邦等長線可持續觀察。