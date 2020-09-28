〈金融建言白皮書〉因應當前經濟情勢 擬定四大建言主題 

為協助我國金融業發展，金融總會因應當前經濟情勢，整合全體金融業建議後，今 (28) 日對外發表「109 年金融建言白皮書」，擬定四大金融建言主題，包括「促進金融產業發展」、「以金融扶植實體產業」、「金融風險與資安個資管理」及「政策法規綜合建議」等。

四大主題中共提出 22 項建言議題、35 則具體建議作法，期望達金融產業發展、實體產業茁壯、金融風險控制及政策法規改善等目標，並達成「以金融支援產業，以產業活絡金融」的願景。

金融總會表示，儘管國際局勢不斷變動，2020 年各國仍聚焦於提出大規模紓困方案，避免各行各業因長期經濟活動下降導致嚴重的經營壓力，甚至影響到金融體系的健全性。而自 2020 年以來，儘管影響全球經濟及地緣政治的各項變數仍多，對金融業的經營環境也將帶來更多挑戰。

金融總會進一步指出，台灣在過去「五加二」產業創新計畫積極驅動升級轉型的基礎下，搭配推出良好的政策應能吸引國外資金再次選擇台灣作為高素質、高附加價值的生產基地，同時輔以金融環境政策鬆綁與風險控制作為，讓流入台灣的資金可以自由地選擇好的金融投資標的；且能與國際資金相互流動而不受太多的限制，這就必須建構更完善、更有效率的風險監控方式才能有效達成。

金融總會表示，以 108 年金融建言白皮書所提的 25 項建言為例，未獲參採者僅 7 項。今天提出的「109 年金融建言白皮書」仍朝向著重金融建言的戰略性高度，以規劃金融業者長期願景，且從興利角度掌握商機，並視當前經濟情勢提供調整金融發展戰術運用的建議。