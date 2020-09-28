〈意德士上櫃〉預計10月下旬掛牌 今年營運估雙位數年增可望續創高

意德士 (7556-TE) 將在 10 月下旬掛牌上櫃，董事長闕聖哲表示，今年兩大產品線包含全氟橡膠密封材料與真空吸盤，受惠客戶先進製程需求強勁帶動下，將有不錯成長，法人指出，意德士今年營收、獲利可望年增雙位數，續創新高。

意德士為半導體設備零組件供應商，營收主要來自全氟密封材料，比重達 50%，靜電與真空吸盤以及陶瓷加熱器占 30%，其餘 20% 為維修相關；目前全氟密封材料、真空吸盤皆已打入晶圓代工龍頭廠的先進製程，是少數供應前段製程的設備零組件供應商。

展望下半年，闕聖哲看好，隨著全氟密封材料新產能開出，自製橡膠密封環 (O-ring) 業績快速成長，目前舊廠稼動率已滿載，新廠產能今年 4 月正式開出，產能是舊廠的 2.5 倍，目前稼動率達 6 成，預計全氟密封材料將是今年業績成長的主要動能。

此外，意德士的真空吸盤因可提升客戶製程良率，解決方案優於顯影設備大廠 ASML，獲晶圓代工龍頭廠採用，目前已導入 7 、5 奈米製程，下半年更將進入拉貨旺季。

闕聖哲也看好，由於晶圓代工客戶往先進製程推進，零組件銷售單價將持續提升，毛利率同步續揚，從 2018 年至今年上半年，毛利率從 37.2%，提升至 43%，後續隨著自製全氟密封材料稼動率拉升，毛利率可望再拉升。

意德士 2017 年、2018 年與 2019 年稅後純益分別為 0.47 億、0.66 億與 0.69 億元，每股稅後純益 2.74 元、3.55 元與 3.82 元，今年第二季稅後純益則達 0.38 億元，每股稅後純益 2.05 元，全年可望再創高。